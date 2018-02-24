Хоккеист будет нести флаг Германии на закрытии Олимпиады
Хоккеист Кристиан Эрхофф станет флагоносцем Германии на церемонии закрытия Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Бундестим завтра сыграет в финале турнира по хоккею с шайбой для мужчин против ОА РоSSии.
35-летний защитник, который имеет в активе 826 матчей за разные команды НХЛ, накануне помог немцам сенсационно победить в полуфинале девятикратных олимпийских чемпионов канадцев - 4:3.
"Для меня это большая честь. Я буду представлять всю Германию, а не только хоккейную команду", - заявил Эрхофф.
Звезда в северной комбинации Эрик Френцель нес флаг Германии на открытии Игр 9 февраля. Он стал первым двоеборцем за последние 38 лет, который выиграл два подряд титула в комбинации на нормальном трамплине и десятикилометровой лыжной дистанции.
Германия уже побила рекорд страны на зимних Олимпийских играх с 1990 года, завоевав 28 медалей, в том числе 13 золотых. Четыре года назад в Сочи немцы выиграли 19 наград, восемь из которых были золотыми.
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