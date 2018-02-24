НБА: Топ-10 моментов игрового дня
Национальная баскетбольная ассоциация представила десятку лучших моментов прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.
Вашему вниманию моменты с участием Виктора Оладипо (Индиана), Эмеки Окафора (Нью-Орлеан), Криса Пола (Хьюстон), Руди Гобера (Денвер), Брэдли Била (Вашингтон), Леброна Джеймса (Кливленд), Янниса Адетокунбо (Милуоки), Иша Смита (Детройт), Энтони Дэвиса (Нью-Орлеан) и Йонаса Валанчюнаса (Торонто).
Напомним, что сегодня в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись одиннадцать матчей регулярного чемпионата.
Детройт - Бостон - 98:110 (28:23, 21:38, 28:25, 21:24)
Индиана - Атланта - 116:93 (27:22, 34:22, 22:22, 33:27)
Вашингтон - Шарлотт - 105:122 (26:36, 29:31, 27:27, 23:28)
Торонто - Милуоки - 119:122 ОТ (29:23, 28:42, 31:31, 22:14, 9:12)
Хьюстон - Миннесота - 120:102 (26:32, 29:22, 33:21, 32:27)
Мемфис - Кливленд - 89:112 (27:20, 22:34, 22:31, 18:27)
Нью-Орлеан - Майами - 124:123 ОТ (22:27, 35:32, 27:30, 24:19, 16:15)
Денвер - Сан-Антонио - 122:119 (32:30, 31:31, 33:28, 26:30)
Финикс - Клипперс - 117:128 (18:40, 32:39, 28:16, 39:33)
Юта - Портленд - 81:100 (30:31, 17:22, 17:27, 17:20)
Лейкерс - Даллас - 124:102 (32:17, 31:24, 32:35, 29:26).
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