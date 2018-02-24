США выигрывает первое олимпийское золото в керлинге

США выиграли свой первый олимпийский титул в керлинге, продолжив свою удивительную победную серию в финале, где они одолели Швецию со счетом 10:7. Напомним, в полуфинале американцы победили абсолютного фаворита - канадцев. При этом, на предварительном этапе мужская четверка в керлинге была на грани вылета с четырьмя поражениями, в том числе от шведов и канадцев.

Решающим оказался восьмой энд при счете 5:5. Джон Шустер выполнил великолепный заключительный бросок, после которого выбил два шведских камня из дома и оставил пять американских внутри. На этом интрига была убита, а Шустеру и компании оставалось довести спокойно игру до победного конца.

До сих пор у американцев было только две бронзовые медали на Олимпийских играх, а шведы были третьими в Сочи-2014. Тем не менее, они выиграли последние четыре европейских титула и считались фаворитами финала в Пхенчхане, однако все решил восьмой энд.

Финал олимпийского турнира по керлингу среди мужчин:

США - Швеция - 10:7

Финальное положение турнира по керлингу среди мужчин:

1. США (Джон Шустер, Тайлер Джордж, Мэтт Гамильтон и Джон Ландстейнер) 2. Швеция (Никлас Один, Оскар Эрикссон, Расмус Врана и Кристофер Сундгрен) 3. Швейцария (Питер де Круc, Бенуа Шварц, Клаудио Петц и Валентин Таннер)


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