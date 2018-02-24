Каррагер: Погба не из тех футболистов, вокруг которых можно строить команду
Экс-футболист "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба пока не готов стать ключевым исполнителем "красных дьяволов".
- Есть категория футболистов, вокруг которых можно строить команду. Относится ли к таким Погба? Нет. Он ещё не сделал достаточно для того, чтобы обеспечить себе столь особенный статус в МЮ. Каждый раз, когда вижу на поле француза, вспоминаю слова легендарного экс-тренера "Милана" Арриго Сакки. Он когда-то сказал, что великий талант ещё не делает тебя великим игроком, - отметил Каррагер в своей авторской колонке на сайте The Telegraph.
Напомним, Погба принял участие 17 поединках нынешнего розыгрыша английской Премьер-лиги. 24-летний хавбек записал на свой счёт 3 гола и 10 результативных передач.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
24.02.2018 05:29
24.02.2018 07:53