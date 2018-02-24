НХЛ: Питтсбург возглавил дивизион, Вегас - лигу

Пять матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге.

2017-18, Чемпионат НХЛ . Игровой день 2018-02-24. Результаты всех матчей

"Рейнджерс" - "Миннесота" - 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

Дубли Эрика Стаала и Михаэля Гранлунда принесли "Миннесота" победу над "Рейнджерс". Кроме того на счету каждого по две голевые передачи. В то же время команда из Нью-Йорка, в составе которой отличился Йеспер Фаст, потерпела шестое поражение кряду. Голкипер "Уайлдз" Деван Дубник отразил за матч 22 броска по воротам, а "Миннесота" поднялась на третье место в Центральном дивизионе.

"Каролина" - "Питтсбург" - 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)

"Питтсбург" одержал шестую победу кряду, разгромив "Каролину". Благодаря этому, "Пингвинз" возглавили Столичный дивизион, на балл опередив "Вашингтон". Дублем и результативной передачей в составе победителей отметился Фил Кессел. По голу и два ассиста в активе Евгения Малкина и Джейка Гюнтцеля. Еще одна шайба за Сидни Кросби. Голкипер "Питтсбурга" Мэтт Мюррей отразил за матч 27 бросков по воротам.

"Сент-Луис" - "Виннипег" - 0:4 (0:3, 0:1, 0:0)

34 сэйва голкипера "Виннипега" Коннора Хеллебака помогли "Джетс" крупно обыграть "Сент-Луис". Этот шатаут стал для вратаря шестым в сезоне и 12-м в карьере. По шайбе в ворота соперников отправили Блэйк Уилер, Кайл Коннор, Ник Петан и Патрик Лайне. "Виннипег" выиграл четыре из пяти последних поединков, в которых команда забивала 4 и более шайб в каждом.

"Чикаго" - "Сан-Хосе" - 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Голкипер "Чикаго" Жан-Франсуа Берубе сыграл первый полный матч в сезоне и помог одержать "Блэкхокс" победу над "Сан-Хосе". После восьми поражений кряду "Чикаго" выиграл третий раз в четырех последних матчах, а шайбы в ворота "Акул" забивали Ян Руута, Ник Шмальц и Артем Анисимов. Гол престижа за Тимо Майером.

"Вегас" - "Ванкувер" - 6:3 (2:2, 3:0, 1:1)

Победа над "Ванкувером" позволила "Вегасу" вновь возглавить турнирную таблицу регулярного чемпионата и на балл опередить "Тампу". Дублем в составе "Голден Найтс" отметился Уильям Карлсон. Также на его счету результативная передача. По шайбе в ворота "Ванкувера" отправили Томаш Хика, Давид Перрон, Джонатан Маршессо и Томаш Носек.