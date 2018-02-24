НХЛ: Питтсбург возглавил дивизион, Вегас - лигу

Пять матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге.

2017-18, Чемпионат НХЛ. Игровой день 2018-02-24. Результаты всех матчей

"Рейнджерс" - "Миннесота" - 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)
Дубли Эрика Стаала и Михаэля Гранлунда принесли "Миннесота" победу над "Рейнджерс". Кроме того на счету каждого по две голевые передачи. В то же время команда из Нью-Йорка, в составе которой отличился Йеспер Фаст, потерпела шестое поражение кряду. Голкипер "Уайлдз" Деван Дубник отразил за матч 22 броска по воротам, а "Миннесота" поднялась на третье место в Центральном дивизионе.

"Каролина" - "Питтсбург" - 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)
"Питтсбург" одержал шестую победу кряду, разгромив "Каролину". Благодаря этому, "Пингвинз" возглавили Столичный дивизион, на балл опередив "Вашингтон". Дублем и результативной передачей в составе победителей отметился Фил Кессел. По голу и два ассиста в активе Евгения Малкина и Джейка Гюнтцеля. Еще одна шайба за Сидни Кросби. Голкипер "Питтсбурга" Мэтт Мюррей отразил за матч 27 бросков по воротам.

"Сент-Луис" - "Виннипег" - 0:4 (0:3, 0:1, 0:0)
34 сэйва голкипера "Виннипега" Коннора Хеллебака помогли "Джетс" крупно обыграть "Сент-Луис". Этот шатаут стал для вратаря шестым в сезоне и 12-м в карьере. По шайбе в ворота соперников отправили Блэйк Уилер, Кайл Коннор, Ник Петан и Патрик Лайне. "Виннипег" выиграл четыре из пяти последних поединков, в которых команда забивала 4 и более шайб в каждом.

"Чикаго" - "Сан-Хосе" - 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
Голкипер "Чикаго" Жан-Франсуа Берубе сыграл первый полный матч в сезоне и помог одержать "Блэкхокс" победу над "Сан-Хосе". После восьми поражений кряду "Чикаго" выиграл третий раз в четырех последних матчах, а шайбы в ворота "Акул" забивали Ян Руута, Ник Шмальц и Артем Анисимов. Гол престижа за Тимо Майером.

"Вегас" - "Ванкувер" - 6:3 (2:2, 3:0, 1:1)
Победа над "Ванкувером" позволила "Вегасу" вновь возглавить турнирную таблицу регулярного чемпионата и на балл опередить "Тампу". Дублем в составе "Голден Найтс" отметился Уильям Карлсон. Также на его счету результативная передача. По шайбе в ворота "Ванкувера" отправили Томаш Хика, Давид Перрон, Джонатан Маршессо и Томаш Носек.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
ОИ-2018: состав украинской женской команды на эстафету в биатлонеОИ-2018: состав украинской женской команды на эстафету в биатлоне
Дарья Домрачева: это последняя для меня ОлимпиадаДарья Домрачева: это последняя для меня Олимпиада
Олимпиада 2018: австриец выиграл гигантский слалом, украинец - 57-йОлимпиада 2018: австриец выиграл гигантский слалом, украинец - 57-й
Олимпиада 2018: Канадские фигуристы установили мировой рекорд в короткой программеОлимпиада 2018: Канадские фигуристы установили мировой рекорд в короткой программе
Абраменко приносит Украине первое золото на ОлимпиадеАбраменко приносит Украине первое золото на Олимпиаде
Блок рекламы


Похожие новости
НХЛ: Овечкин помогает Вашингтону победить, Вегас уступает, но остается лидеромНХЛ: Овечкин помогает Вашингтону победить, Вегас уступает, но остается лидером
Демьяненко возглавил новую ФФК: Или объединимся, или ФФУ будет выбирать. ФутболДемьяненко возглавил новую ФФК: Или объединимся, или ФФУ будет выбирать. Футбол
Чемпионат Украины: Фавориты возглавили таблицуЧемпионат Украины: Фавориты возглавили таблицу
Роберто Манчини: Зениту будет сложно выиграть Лигу Европы. ФутболРоберто Манчини: Зениту будет сложно выиграть Лигу Европы. Футбол
Клуб 7-го дивизиона выгнал экс-игрока "Ливерпуля" из-за секс-скандала. ФутболКлуб 7-го дивизиона выгнал экс-игрока "Ливерпуля" из-за секс-скандала. Футбол
Варан: Реал способен в третий раз подряд выиграть Лигу чемпионовВаран: Реал способен в третий раз подряд выиграть Лигу чемпионов
НХЛ: Кросби приносит победу Питтсбургу, Вашингтон уступает, Бостон опережает ВегасНХЛ: Кросби приносит победу Питтсбургу, Вашингтон уступает, Бостон опережает Вегас
НХЛ: Вегас перевел голкипера в список травмированныхНХЛ: Вегас перевел голкипера в список травмированных
НХЛ: Тампа и Вегас побеждают, Аризона прерывает серию пораженийНХЛ: Тампа и Вегас побеждают, Аризона прерывает серию поражений
НХЛ: Тампа увеличивает отрыв от Вегаса, Питтсбург уступает Нью-ДжерсиНХЛ: Тампа увеличивает отрыв от Вегаса, Питтсбург уступает Нью-Джерси
Последние новости
Подгружаем последние новости