НБА: результаты матчей 24 февраля

Одиннадцать матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации.

Детройт - Бостон - 98:110 (28:23, 21:38, 28:25, 21:24)
ДП: Смит - 20, Гриффин - 17, Драммонд - 15+17 подборов
БС: Тайс - 19, Ирвинг - 18

Индиана - Атланта - 116:93 (27:22, 34:22, 22:22, 33:27)
ИП: Сабонис - 21+13 подборов, Янг - 20
АХ: Тэйлор - 17, Принс - 14

Вашингтон - Шарлотт - 105:122 (26:36, 29:31, 27:27, 23:28)
ВУ: Бил - 33, Портер - 16
ШХ: Уокер - 24, Камински - 23

Торонто - Милуоки - 119:122 ОТ (29:23, 28:42, 31:31, 22:14, 9:12)
ТР: Дерозан - 33, Ибака - 18, Лоури - 17, Сиакам - 17
МБ: Адетокунбо - 26+12 подборов, Миддлтон - 21, Бледсо - 21

Хьюстон - Миннесота - 120:102 (26:32, 29:22, 33:21, 32:27)
ХР: Харден - 31, Капела - 25+11 подборов, Пол - 14+10 подборов
МТ: Уиггинс - 21, Таунс - 18+13 подборов, Тиг - 18

Мемфис - Кливленд - 89:112 (27:20, 22:34, 22:31, 18:27)
МГ: Грин - 15+10 подборов, Эванс - 15+10 передач
КК: Джеймс - 18+14 подборов +11 передач, Хилл - 18

Нью-Орлеан - Майами - 124:123 ОТ (22:27, 35:32, 27:30, 24:19, 16:15)
НП: Дэвис - 45+17 подборов, Холидэй - 29, Кларк - 21
МХ: Драгич - 30, Уайтсайд - 19+16 подборов

Денвер - Сан-Антонио - 122:119 (32:30, 31:31, 33:28, 26:30)
ДН: Йокич - 28+11 подборов +11 передач, Харрис Г. - 23, Чандлер - 18+16 подборов
СС: Олдридж - 38, Миллс - 21, Газоль П. - 12+12 подборов

Финикс - Клипперс - 117:128 (18:40, 32:39, 28:16, 39:33)
ФС: Уоррен, Букер - по 27, Джексон - 19, Лень - 14+13 подборов
ЛК: Уилльямс - 35, Харрис Т. - 30+12 подборов, Джордан - 11+13 подборов

Юта - Портленд - 81:100 (30:31, 17:22, 17:27, 17:20)
ЮД: Митчелл - 21, Гобер - 15
ПТ: Маккалум - 26, Лиллард - 24

Лейкерс - Даллас - 124:102 (32:17, 31:24, 32:35, 29:26)
ЛЛ: Рэндл - 18+12 подборов +10 передач, Томас - 17
ДМ: Барнс, Мэттьюз - по 19, Смит, Феррелл - по 13


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