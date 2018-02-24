Лига чемпионов: "Шахтер" проявил характер. Футбол

Благодаря яркой игре во втором тайме команда Паулу Фонсеки перед поездкой в Рим сохраняет неплохие шансы на проход в четвертьфинал.

Римляне довольно комфортно чувствовали себя на чужом поле с первых минут и ощутимое территориальное преимущество воплотили в забитый гол Дженгиза Юндера. Во втором тайме "Рома" успокоилась, а " Шахтер " начал диктовать свои условия.

Фото: UEFA.com

Создав множество моментов, горняки реализовали только два из них. Сначала Факундо Феррейра воспользовался отличным пасом из глубины от Ярослава Ракицкого, а потом потрясающий удар со штрафного получился у Фреда.

Дебютный гол в Лиге чемпионов Фред забил в своем 23-м матче прекрасным ударом со штрафного с рикошетом от перекладины. У его земляка Алиссона, перед этим выручавшего "Рому" не раз, просто не было шансов. Опыт и настойчивость Фреда помогли горнякам переломить ход игры и добыть победу, после которой можно ждать ответной встречи в Риме с оптимизмом.

Мнения репортеров

Любомир Кузьмяк, " Шахтер ": В противостоянии с "Ромой" мы увидели противоречивый " Шахтер ". В первом тайме горняки откровенно проигрывали сопернику во всех компонентах и вполне логично ушли на перерыв, уступая в счете. Чтобы проснуться после зимней спячки, украинской команде хватило 15 минут. Вторая половина получилась одной из лучших в сезоне. Дончане забили только дважды, но могли огорчать римлян еще, как минимум, столько же. Гости должны благодарить Алиссона, который выдал фееричный матч на "Металлисте".

Бен Гладуэлл, "Рома": Не покидает ощущение, что "Рома" упустила отличную возможность в Харькове. Нужно отдать должное " Шахтеру " за великолепную игру во втором тайме, но интересно, могли ли гости развить успех после забитого гола? Я по-прежнему думаю, что выход Флоренци не был хорошей идеей - именно его ошибка позволила " Шахтеру " переломить игру . А вот с победным голом Фреда никто ничего не мог поделать. Теперь дома "Роме" необходимо забивать как минимум один мяч...

Ключевая статистика

Дженгиз Юндер забивает в своем дебютном матче Лиги чемпионов, что ранее удавалось лишь Златану Ибрагимовичу, Уэйну Руни, Кариму Бензема, Томасу Мюллеру и Марко Асенсио

В 20 лет и 222 дня футболист "Ромы" становится самым молодым турецким автором гола в истории Лиги чемпионов

"Рома" не может сохранить свои ворота на замке в 26 гостевых матчах Лиги чемпионов кряду - эта серия длится с 2007 года

В Харькове по ходу нынешней Лиги чемпионов горняки выиграли четыре матча из четырех

В 1/8 финала ЛЧ-2010/11 " Шахтер " также выиграл первый матч у "Ромы", после чего пробился в четвертьфинал

Ни один из 15 последних матчей " Шахтера " в Лиге чемпионов, включая квалификацию, не завершился вничью