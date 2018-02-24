Лига чемпионов: "Шахтер" проявил характер. Футбол

Благодаря яркой игре во втором тайме команда Паулу Фонсеки перед поездкой в Рим сохраняет неплохие шансы на проход в четвертьфинал.
 
Римляне довольно комфортно чувствовали себя на чужом поле с первых минут и ощутимое территориальное преимущество воплотили в забитый гол Дженгиза Юндера. Во втором тайме "Рома" успокоилась, а "Шахтер" начал диктовать свои условия.
Фото Лига чемпионов: "Шахтер" проявил характер
Фото: UEFA.com
 
Создав множество моментов, горняки реализовали только два из них. Сначала Факундо Феррейра воспользовался отличным пасом из глубины от Ярослава Ракицкого, а потом потрясающий удар со штрафного получился у Фреда.
 
Ключевой игрок: Фред ("Шахтер")
Дебютный гол в Лиге чемпионов Фред забил в своем 23-м матче прекрасным ударом со штрафного с рикошетом от перекладины. У его земляка Алиссона, перед этим выручавшего "Рому" не раз, просто не было шансов. Опыт и настойчивость Фреда помогли горнякам переломить ход игры и добыть победу, после которой можно ждать ответной встречи в Риме с оптимизмом.
 
Мнения репортеров
Любомир Кузьмяк, "Шахтер": В противостоянии с "Ромой" мы увидели противоречивый "Шахтер". В первом тайме горняки откровенно проигрывали сопернику во всех компонентах и вполне логично ушли на перерыв, уступая в счете. Чтобы проснуться после зимней спячки, украинской команде хватило 15 минут. Вторая половина получилась одной из лучших в сезоне. Дончане забили только дважды, но могли огорчать римлян еще, как минимум, столько же. Гости должны благодарить Алиссона, который выдал фееричный матч на "Металлисте".
 
Бен Гладуэлл, "Рома": Не покидает ощущение, что "Рома" упустила отличную возможность в Харькове. Нужно отдать должное "Шахтеру" за великолепную игру во втором тайме, но интересно, могли ли гости развить успех после забитого гола? Я по-прежнему думаю, что выход Флоренци не был хорошей идеей - именно его ошибка позволила "Шахтеру" переломить игру. А вот с победным голом Фреда никто ничего не мог поделать. Теперь дома "Роме" необходимо забивать как минимум один мяч...
 
Ключевая статистика
Дженгиз Юндер забивает в своем дебютном матче Лиги чемпионов, что ранее удавалось лишь Златану Ибрагимовичу, Уэйну Руни, Кариму Бензема, Томасу Мюллеру и Марко Асенсио
В 20 лет и 222 дня футболист "Ромы" становится самым молодым турецким автором гола в истории Лиги чемпионов
"Рома" не может сохранить свои ворота на замке в 26 гостевых матчах Лиги чемпионов кряду - эта серия длится с 2007 года
В Харькове по ходу нынешней Лиги чемпионов горняки выиграли четыре матча из четырех
В 1/8 финала ЛЧ-2010/11 "Шахтер" также выиграл первый матч у "Ромы", после чего пробился в четвертьфинал
Ни один из 15 последних матчей "Шахтера" в Лиге чемпионов, включая квалификацию, не завершился вничью
Фред - 195-й бразилец, который отличился в турнире. По этому показателю Бразилия догнала лидировавшую Францию
 


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