Украина побеждает в Риге в отборе ЧМ-2019

В отборочном матче чемпионата мира-2019 по баскетболу сборная Украины уверенно победила в Риге команду Латвии со счетом 82:68 (24:13, 16:17, 19:22, 23:16).

Первые матчи отборочного турнира к чемпионату мира-2019 состоялись в ноябре прошлого года. Украина начала выступления с победы над Швецией (84:76), но затем проиграла дома Турции (60:67). Матч в Риге имел особое значение. Скорее всего, обе сборные выйдут во второй этап отбора, где будут учитываться и встречи между собой на первом этапе.

В составе украинской сборной после длительного перерыва появился натурализированный американский разыгрывающий Джетер — один из лидеров сборной на Евробаскете-2013 и ЧМ-2014.

Игра в "Аренее-Рига" началась с рывка гостей 9:0, и хозяевам так и не удалось даже приблизиться в счете. В конце встречи разрыв достигал почти двух десятков очков, но перед самым финалом хозяева немного приблизились. У Украины 22 очка в активе Кравцова, 20 — Джетера. У Латвии самым результативным был 35-летний ветеран Блумс - 24 очка.

После трех туров у Украины и Турции - по две победы после того, как Швеция неожиданно обыграла дома турок — 59:58 (15:13, 14:16, 21:10, 9:19). У Латвии и Швеции - по одной победе.

Три лучшие команды группы выходят во второй этап отбора, где сыграют с тремя лучшими из квартета в составе Испании, Словении, Черногории и Белоруссии. Три сборных из второго раунда отбора и выступят на чемпионате мира, который осенью 2019 примет Китай. На ЧМ-2019 сыграют 32 сборные. На турнире будут разыгрываться не только медали, но и путевки на Олимпийский турнир-2020 в Токио, а также на квалификационные предолимпийские турниры.


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