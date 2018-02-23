НХЛ: Рейнджерс обменяли нападающего в Нью-Джерси

"Нью-Йорк Рейнджерс" обменял Михаэля Грабнера в "Нью-Джерси Девилз". Соперники по Столичному дивизиону впервые в истории обменялись хоккеистами, сообщает официальный сайт лиги.

"Девилз" появились в лиге с сезона 1982-83 годов. 30-летний нападающий проводит последний сезон по действующему двухлетнему контракту и может получить статус неограниченно свободного агента 1 июля.

"Нью-Йорк" получил права на молодого защитника Егора Рыкова и право выбора во втором раунде драфта 2018 года.

В 59 играх этого чемпионата Грабнер набрал 31 (25+6) очко. В четверг его не включили в заявку на игру против "Монреаль Канадиенс".

В общей сложности он провел 532 матча в НХЛ ("Рейнджерс", "Торонто Мэйпл Лифс", "Нью-Йорк Айлендерс" и "Ванкувер Кэнакс"), заработав в них 244 (156+88) очка. Четыре раза он забрасывал не менее 20 шайб за сезон.

Грабнер был задрафтован "Ванкувером" в первом раунде (14-й номер) драфта 2006 года. На его счету 29 игр в плей-офф (12=6+6).

20-летний Рыков был выбран в пятом раунде (132-й номер) драфта 2016 года. Сейчас он играет в КХЛ . Его контракт действует до апреля 2019 года.

"Нью-Джерси" в четверг обыграл "Миннесота Уайлд" со счетом 4:2 и занимает седьмое место в Восточной конференции, на пять очков опережая "Коламбус Блю Джекетс".