Норвежцы повторили рекорд США по количеству завоеванных медалей

Норвегия повторила американский рекорд по количеству медалей, завоеванных на одних Зимних Олимпийских играх.

Это произошло сегодня, после того, как норвежцы завоевали две серебряные медали - Ховард Лоренцен в конькобежном спорте и четверка в мужской биатлонной эстафете. После этого на счету спортсменов из этой скандинавской страны стало 37 медалей (13 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых).

США установили рекорд на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере, где из 37 медалей у них было 9 золотых, 15 серебряных и 13 бронзовых.

В последние два дня в Пхенчхане норвежцы могут повторить или побить рекорд по количеству завоеванных золотых медалей, который также в Ванкувере установили канадцы с 14 титулами. 13 золотых медалей в Пхенчхане также завоевали немецкие спортсмены.

До конца Олимпиады будут разыграны еще 12 комплектов медалей, пять из которых в сноуборде и три - керлинге.


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