НХЛ: Защитник Монреаля пропустит остаток сезона

Защитник "Монреаля" Ши Уэбер пропустит остаток сезона из-за травмы левой ноги, сообщает nhl.com. Ему потребуется операция.

У 32-летнего хоккеиста растяжение связок голеностопа, и он уже пропустил 26 матчей. В последний раз Уэбер играл 16 декабря против "Оттава Сенаторз". Травму он получил ранее и пропустил шесть встреч в ноябре (с 21 по 30 ноября).

На этой неделе Уэбер перестал выходить на лед. Тренер Клод Жюльен заявил, что хоккеист вернется в состав, когда восстановится на 100%.

"Насколько я понимаю, врачи пытались залечить травму без операции. Такой шанс был, - сказал Жюльен. - Но после нескольких попыток стало понятно, что он по-прежнему ощущает дискомфорт. Тогда врачи стали задумываться об операции, пытаясь понять, сможет ли она решить проблему. В итоге они и медики нашей команды пришли к выводу, что таков должен быть следующий шаг".

В этом сезоне Уэбер сыграл 26 матчей и набрал в них 16 (6+10) очков. Он перешел в "Монреаль" из "Нэшвилл Предаторз" 29 июня 2016 года в результате обмена на защитника Пи-Кея Суббана.


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