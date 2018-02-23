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2018-02-23
Капитан "Шахтера" дисквалифицирован до 22 августа. Футбол
Национальный антидопинговый центр вынес решение по делу защитника «Шахтера» Дарио Срны о нарушении им антидопинговых правил.
В допинг-пробе хорвата было обнаружено нетипичные показатели компонентов эндогенного стероидного профиля.
Дарио Срна. Фото: shakhtar.com
В результате дополнительных анализов установлено, что проба содержит экзогенные производные дегидроэпиандростерона, которые включены в список запрещенных веществ ВАДА на 2017 год.
Национальный антидопинговый центр применил к футболисту санкцию в виде 17-месячного отстранения. Срок отстранения исчисляется с даты взятия пробы, а именно с 22 марта 2017 года.
Таким образом, Срна будет допущен к участию в соревнованиях с 22 августа 2018 года. Хорватский защитник сможет вернуться к тренировкам с командой за два месяца до окончания срока отстранения, то есть с 22 июня 2018 года.
В соответствии со статьей 10.12.2 АДП спортсмен сможет вернуться к тренировкам с командой за два месяца до окончания срока отстранения, то есть с 22 июня 2018 года.
Решение НАДЦ может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (Швейцария).
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