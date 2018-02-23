Капитан "Шахтера" дисквалифицирован до 22 августа. Футбол

Национальный антидопинговый центр вынес решение по делу защитника «Шахтера» Дарио Срны о нарушении им антидопинговых правил.
 
В допинг-пробе хорвата было обнаружено нетипичные показатели компонентов эндогенного стероидного профиля.
Фото Капитан "Шахтера" дисквалифицирован до 22 августа
Дарио Срна. Фото: shakhtar.com
 
В результате дополнительных анализов установлено, что проба содержит экзогенные производные дегидроэпиандростерона, которые включены в список запрещенных веществ ВАДА на 2017 год.
 
Национальный антидопинговый центр применил к футболисту санкцию в виде 17-месячного отстранения. Срок отстранения исчисляется с даты взятия пробы, а именно с 22 марта 2017 года.
 
Таким образом, Срна будет допущен к участию в соревнованиях с 22 августа 2018 года. Хорватский защитник сможет вернуться к тренировкам с командой за два месяца до окончания срока отстранения, то есть с 22 июня 2018 года.
 
В соответствии со статьей 10.12.2 АДП спортсмен сможет вернуться к тренировкам с командой за два месяца до окончания срока отстранения, то есть с 22 июня 2018 года.
 
Решение НАДЦ может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (Швейцария).
 


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
ОИ-2018: состав украинской женской команды на эстафету в биатлонеОИ-2018: состав украинской женской команды на эстафету в биатлоне
Дарья Домрачева: это последняя для меня ОлимпиадаДарья Домрачева: это последняя для меня Олимпиада
Олимпиада 2018: Канадские фигуристы установили мировой рекорд в короткой программеОлимпиада 2018: Канадские фигуристы установили мировой рекорд в короткой программе
НХЛ: Виннипег громит Колорадо, Филадельфия сильнее КоламбусаНХЛ: Виннипег громит Колорадо, Филадельфия сильнее Коламбуса
Олимпиада 2018: австриец выиграл гигантский слалом, украинец - 57-йОлимпиада 2018: австриец выиграл гигантский слалом, украинец - 57-й
Блок рекламы


Похожие новости
Бабич: Готовимся очень серьезно. ФутболБабич: Готовимся очень серьезно. Футбол
Реал решил расстаться с Бэйлом. ФутболРеал решил расстаться с Бэйлом. Футбол
Ксенз отправился в Польшу. ФутболКсенз отправился в Польшу. Футбол
Мариуполь арендовал двух хавбеков Шахтера. ФутболМариуполь арендовал двух хавбеков Шахтера. Футбол
Спартаковские хулиганы в Бильбао: умер полицейский. ФутболСпартаковские хулиганы в Бильбао: умер полицейский. Футбол
Срна отстранен от игр до августа 2018 года. ФутболСрна отстранен от игр до августа 2018 года. Футбол
Срна отстранен от игор до августа 2018 года. ФутболСрна отстранен от игор до августа 2018 года. Футбол
Кочетов обвинил ФФУ по делу "Мариуполь" - "Динамо". ФутболКочетов обвинил ФФУ по делу "Мариуполь" - "Динамо". Футбол
В Киеве забросали камнями автобус болельщиков греческого ФК АЕК по дороге в "Олимпийский". ФутболВ Киеве забросали камнями автобус болельщиков греческого ФК АЕК по дороге в "Олимпийский". Футбол
Сергей Палкин - о решении CAS: Это знак, что футбольный беспредел будет наказанСергей Палкин - о решении CAS: Это знак, что футбольный беспредел будет наказан
Последние новости
Подгружаем последние новости