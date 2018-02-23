Бабич: Готовимся очень серьезно. Футбол

Перед игрой с «Александрией» Главный тренер ФК «Мариуполь» Александр Бабич ответил на вопросы журналистов канала «Футбол».

- В прошедшем туре ваша команда успешно провела матч с «Зиркой», у ребят сразу же пошла игра и в итоге «Мариуполь» одержал победу – 3:0. Несколько слов о поединке в Кропивницком.

- Первые игры могут преподнести сюрпризы, поэтому к поединку мы готовились очень серьёзно. Мы хорошо отработали сборы и промоделировали несколько вариантов ведения игры. И я думаю то, что мы готовили по атакующим действиям, у нас как раз в Кропивницком сработало. Были ситуации, когда мы могли забивать, но не смогли, однако и «Зирка» могла забить. Есть моменты, которые нам нужно ещё отрабатывать, наигрывать, подчищать

- После ухода Фомина встал вопрос о центральном нападающем и был приобретён Диденко. После игры в Кропивницком можно ли говорить, что эту позицию за собой закрепил Андрей Борячук?

- Андрей хорошо отработал сборы, и мы очень рассчитываем на него как на игрока основного состава. Диденко взяли больше для ротации, понимая, что могут быть разные ситуации, разные тактические схемы. Я рад, что Андрей забил, и буду рад, если он продолжит забивать. У Борячука нет эйфории по поводу хет-трика, по тренировочному процессу мы видим что концентрация полнейшая.

- У вашей команды впереди ещё два поединка первого этапа и ближайший против «Александрии». «Александрия» наверняка будет играть на победу на своём поле для своих зрителей. Несколько слов о предстоящей встрече, которую вы называете вторым финалом из трёх.

- Некоторые уже начинают считать очки, сколько нужно для попадания в первую шестёрку. Я ребятам сказал, чтобы никто в голову не брал, сколько нам нужно очков. У нас есть предстоящий матч, мы должны выходить на поле и отрабатывать. Как игра сложится, будет видно в субботу. Мы готовимся очень серьёзно, настроение у нас, наверное, получше, чем у соперника. Но мы знаем что «Александрия» команда непростая, боевая и тем более будет играть у себя дома.

- Будет ли какая-то ротация по сравнению с матчем в Кропивницком? Увидим ли мы на поле ещё кого-то из новичков «Мариуполя»?

- Мы будем думать. Если всё у нас получится, конечно, мы хотим произвести некоторую ротацию. Потому что есть усталость от первой игры, от переездов. Сейчас мы имеем пару дней для подготовки. Ближе к матчу мы уже будем понимать, кто у нас готов выполнять требования на предстоящую игру, а кто сможет усилить, выйдя на замену. Сейчас самое главное, чтобы все нормально отработали и были здоровы.