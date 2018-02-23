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НБА: Топ-10 моментов игрового дня Национальная баскетбольная ассоциация представила десятку лучших моментов прошедшего игрового дня регулярного чемпионата. Вашему вниманию моменты с участием Ларри Нэнса-младшего (Кливленд), Джоэла Эмбиида (Филадельфия), Кевина Дюранта (Голден Стэйт), Бена Симмонса (Филадельфия), Винса Картера (Сакраменто), Леброна Джеймса (Кливленд), Данило Галлинари (Клипперс), Тима Хардуэя (Нью-Йорк), Стефена Карри (Голден Стэйт) и Рассела Уэстбрука (Оклахома). Напомним, что сегодня в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись шесть матчей регулярного чемпионата. "Шарлотт" - "Бруклин" - 111:96 (32:28, 23:25, 25:21, 31:22)

"Орландо" - "Нью-Йорк" - 113:120 (41:31, 28:32, 21:30, 23:27)

"Кливленд" - "Вашингтон" - 103:110 (31:22, 23:35, 25:25, 24:28)

"Чикаго" - "Филадельфия" - 115:116 (29:33, 40:34, 22:26, 24:23)

"Сакраменто" - "Оклахома" - 107:110 (21:44, 39:23, 30:18, 17:25)

"Голден Стэйт" - "Клипперс" - 134:127 (34:23, 36:35, 32:34, 32:35)

Terrikon

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