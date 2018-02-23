"Динамо" разыгралось, "Донбасс" проиграл (ВИДЕО)  

Матч 12-го тура
 
КРЕМЕНЧУГ - ДИНАМО - 4:3 (2:2, 1:1, 1:0)
 
Голы: Чердак (бол., Поддубный, Олейник), 0:44 - 0:1. Толстушко (бол., Чернышенко, Карпенко), 11:38 - 1:1. Максименко (Друбецкой, Худяков), 12:02 - 1:2. Карпенко (бол., Толстушко, Козачук), 13:30 - 2:2. Чернышенко (Карпенко, Кривошапкин), 27:36 - 3:2. Сиротенко, 33:04 - 3:3. Шиманский (Кривошапкин, Савицкий), 55:14 - 4:3.
Фото "Динамо" разыгралось, "Донбасс" проиграл (ВИДЕО)
Фото: hckremenchuk.com.ua
 
Вратари: Власенко - Гурко. 
 
20 февраля. Кременчуг. ЛА «Айсберг».
 
Под конец регулярного чемпионата харьковское «Динамо» наконец-то разыгралось. Подопечные Александра Сеуканда, дважды победив «Белый Барс», обострили ситуацию в борьбе за второе место, а потом дали настоящий бой «Кременчугу», которому до этого неизменно проигрывали. 
 
К матчу оба коллектива подошли не в идеальном кадровом сочетании. Гости приехали без Романа Гребенкина, Дмитрия Григорьева и Владислава Ефремова. А «Кременчуг» был вынужден обходиться без одного из ведущих защитников Владислава Грицких. К тому же в заявку не попал и вратарь Никита Петленко.
 
Гости начали с места в карьер и усилиями Владимира Чердака открыли счет. В середине периода хозяева отыгрались: Дмитрий Чернышенко попытался мощно выстрелить, но шайба полетела к Всеволоду Толстушко, который и сравнял счет. Но спустя всего 21 секунду динамовцы вновь вышли вперед, когда Руслан Максименко отменно бросил мимо Виталия Власенко. Голевую эйфорию увенчала шайба Севастьяна Карпенко, забросившего в большинстве. 
 
В середине второго периода соперники еще разочек обменялись голевыми уколами. Сначала в сутолоке возле ворот динамовцев шайбу по назначению протолкнул Чернышенко, а потом на добивании у харьковчан отменно сыграл Сергей Сиротенко - 3:3. 
 
Было видно, что «Кременчуг» на ничью не согласен. В концовке встречи подопечные Александра Савицкого увеличили скорости и сумели дожать оппонентов. В одном из моментов шайба угодила в штангу ворот гостей, а вскоре Артем Шиманский с близкого расстояния принес своей команде победу - 4:3.
 
38-й тур
 
КРЕМЕНЧУГ - ДИНАМО - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
 
Гол: Чердак (бол., Поддубный, Олейник), 45:24.
 
Вратари: Петленко (до 59:19) - Гурко. 
 
21 февраля. Кременчуг. ЛА «Айсберг».
 
Судьба встречи была решена в дебюте заключительной двадцатиминутки, когда две минуты штрафа у хозяев заработал Горлушко. Это для команды Савицкого стало фатальным. Злым гением стал Чердак, забросивший после небыстрой многоходовочки. 
 
Несмотря на счет, хозяева не побежали сразу же отыгрываться, а продолжали выжидать. В итоге - проиграли. На последней минуте матча «Кременчуг» поменял вратаря, но забросить так и не удалось.
 
 
БЕЛЫЙ БАРС - ДОНБАСС - 5:2 (1:1, 2:1, 1:0)
 
Голы: Свищев, 5:42 - 0:1. Даниленко, 14:34 - 1:1. Разумов, 24:40 - 2:1. Даниленко, 26:34 - 3:1. Новиков, 37:29 - 3:2. Разумов, 56:50 - 4:2. Ядловский, 59:28 - 5:2.
 
Вратари: Люльчук - Дьяченко. 
 
22 февраля. Белая Церковь. ЛА «Белый Барс».
 
После 37 побед подряд «Донбасс» потерпел первое поражение в нынешнем чемпионате. 
 
 
Владимир КОЦУР, Спорт-Экспресс в Украине
 
ВОЛКИ - ГАЛИЦКИЕ ЛЬВЫ - 6:2 (1:1, 4:1, 1:0)
 
Голы: Тонковид, бол. - 6:24 - 0:1. Шапиро, 10:06 - 1:1. Черемнов (Лучников, Бугаев), 22:19 - 2:1. Шахов (Овчинников, Микульчик), 25:47 - 3:1. Абаджан (Чиканцев, Ланченко), 34:54 - 3:2. Овчинников (Микульчик, Шахов), 36:11 - 4:2. Овчинников, 38:11 - 5:2. Шахов, 50:52 - 6:2.
 
Вратари: Гордюшин - Вязовов. 
 
22 февраля. Новояворовск. Ледовая арена.
 
И В ВО ПО П Ш О
 
1. Донбасс 38 37 0 0 1 256-64 111
 
2. Белый Барс 38 25 0 2 10 185-102 78
 
3. Кременчуг 37 21 2 1 13 150-118 68
 
4. Динамо 38 15 1 0 21 147-155 48
 
5. Галицкие Львы 37 7 1 0 28 83-189 25
 
6. Волки 38 3 0 0 35 90-282 9
 
39-й тур, 24 февраля: Белый Барс - Галицкие Львы, Волки - Динамо. 25 февраля: Донбасс - Кременчуг. 


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