"Динамо" разыгралось, "Донбасс" проиграл (ВИДЕО)  

Под конец регулярного чемпионата харьковское «Динамо» наконец-то разыгралось. Подопечные Александра Сеуканда, дважды победив «Белый Барс», обострили ситуацию в борьбе за второе место, а потом дали настоящий бой «Кременчугу», которому до этого неизменно проигрывали.
К матчу оба коллектива подошли не в идеальном кадровом сочетании. Гости приехали без Романа Гребенкина, Дмитрия Григорьева и Владислава Ефремова. А «Кременчуг» был вынужден обходиться без одного из ведущих защитников Владислава Грицких. К тому же в заявку не попал и вратарь Никита Петленко.
Гости начали с места в карьер и усилиями Владимира Чердака открыли счет. В середине периода хозяева отыгрались: Дмитрий Чернышенко попытался мощно выстрелить, но шайба полетела к Всеволоду Толстушко, который и сравнял счет. Но спустя всего 21 секунду динамовцы вновь вышли вперед, когда Руслан Максименко отменно бросил мимо Виталия Власенко. Голевую эйфорию увенчала шайба Севастьяна Карпенко, забросившего в большинстве.
В середине второго периода соперники еще разочек обменялись голевыми уколами. Сначала в сутолоке возле ворот динамовцев шайбу по назначению протолкнул Чернышенко, а потом на добивании у харьковчан отменно сыграл Сергей Сиротенко - 3:3.
Было видно, что «Кременчуг» на ничью не согласен. В концовке встречи подопечные Александра Савицкого увеличили скорости и сумели дожать оппонентов. В одном из моментов шайба угодила в штангу ворот гостей, а вскоре Артем Шиманский с близкого расстояния принес своей команде победу - 4:3.
38-й тур
КРЕМЕНЧУГ - ДИНАМО - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Чердак (бол., Поддубный, Олейник), 45:24.
Вратари: Петленко (до 59:19) - Гурко.
21 февраля. Кременчуг. ЛА «Айсберг».
Судьба встречи была решена в дебюте заключительной двадцатиминутки, когда две минуты штрафа у хозяев заработал Горлушко. Это для команды Савицкого стало фатальным. Злым гением стал Чердак, забросивший после небыстрой многоходовочки.
Несмотря на счет, хозяева не побежали сразу же отыгрываться, а продолжали выжидать. В итоге - проиграли. На последней минуте матча «Кременчуг» поменял вратаря, но забросить так и не удалось.
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