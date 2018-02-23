Второго спортсмена из РоSSии уличили в допинге на Олимпиаде

Бобслеистка Надежда Сергеева по итогам соревнований не попала в десятку.

На Олимпиаде в корейском Пхёнчхане в употреблении допинга уличили уже второго представителя сборной "Олимпийские атлеты из РоSSии".

О том, что запрещенный препарат обнаружен в организме Надежды Сергеевой, которая участвовала в соревнованиях бобслеисток, изданию "Спорт-Экспресс" рассказал президент Федерации бобслея и скелетона РоSSии Александр Зубков. Он не смог уточнить, какое именно вещество нашли у спортсменки, и как получилось, что та его принимала.

Чуть позже факт положительной допинг-пробы Сергеевой был подтвержден в официальном аккаунте Федерации бобслея и скелетона РоSSии в Facebook.

По официальной информации, которую получила делегация, Сергеева применяла триметадизин, который с 2015 года полностью запрещен Всемирным антидопинговым агентством. Это средство рекомендуется для профилактики стенокардии и при головокружениях сосудистого происхождения.

Сергеева выступала в соревнованиях двоек в бобслее в паре с Анастасией Кочержовой. По итогам турнира им не удалось попасть в десятку.

Ранее запрещенный мельдоний был обнаружен в крови роSSийского керлингиста Александра Крушельницкого. Он был лишен бронзовой медали, которую завоевал в миксте вместе со своей супругой Анастасией Брызгаловой. Награду до окончания Олимпиады должны передать спортсменам из Норвегии.

Напомним, Международный олимпийский комитет принял решение об отстранении роSSийской сборной от Олимпийских игр в Пхёнчхане в декабре прошлого года из-за допинга. Организация посчитала доказанным тот факт, что в РоSSии на государственном уровне поддерживали систему приема допинга и подмены проб.

Из-за допингового скандала на Олимпиаду поехали только те роSSийские спортсмены, которые ни разу за свою карьеру не были заподозрены в употреблении запрещенных препаратов - МОК выслало им официальные приглашения.

Всего РоSSия просила МОК допустить в Пхёнчхан 389 спортсменов, однако приглашения получили только 169.