Второго спортсмена из РоSSии уличили в допинге на Олимпиаде

Бобслеистка Надежда Сергеева по итогам соревнований не попала в десятку.

Второго спортсмена из РоSSии уличили в допинге на Олимпиаде
Фото: rambler.ru

На Олимпиаде в корейском Пхёнчхане в употреблении допинга уличили уже второго представителя сборной "Олимпийские атлеты из РоSSии".

О том, что запрещенный препарат обнаружен в организме Надежды Сергеевой, которая участвовала в соревнованиях бобслеисток, изданию "Спорт-Экспресс" рассказал президент Федерации бобслея и скелетона РоSSии Александр Зубков. Он не смог уточнить, какое именно вещество нашли у спортсменки, и как получилось, что та его принимала.

Чуть позже факт положительной допинг-пробы Сергеевой был подтвержден в официальном аккаунте Федерации бобслея и скелетона РоSSии в Facebook.

По официальной информации, которую получила делегация, Сергеева применяла триметадизин, который с 2015 года полностью запрещен Всемирным антидопинговым агентством. Это средство рекомендуется для профилактики стенокардии и при головокружениях сосудистого происхождения.

Сергеева выступала в соревнованиях двоек в бобслее в паре с Анастасией Кочержовой. По итогам турнира им не удалось попасть в десятку.

Ранее запрещенный мельдоний был обнаружен в крови роSSийского керлингиста Александра Крушельницкого. Он был лишен бронзовой медали, которую завоевал в миксте вместе со своей супругой Анастасией Брызгаловой. Награду до окончания Олимпиады должны передать спортсменам из Норвегии.

Напомним, Международный олимпийский комитет принял решение об отстранении роSSийской сборной от Олимпийских игр в Пхёнчхане в декабре прошлого года из-за допинга. Организация посчитала доказанным тот факт, что в РоSSии на государственном уровне поддерживали систему приема допинга и подмены проб.

Из-за допингового скандала на Олимпиаду поехали только те роSSийские спортсмены, которые ни разу за свою карьеру не были заподозрены в употреблении запрещенных препаратов - МОК выслало им официальные приглашения.

Всего РоSSия просила МОК допустить в Пхёнчхан 389 спортсменов, однако приглашения получили только 169.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
ОИ-2018: состав украинской женской команды на эстафету в биатлонеОИ-2018: состав украинской женской команды на эстафету в биатлоне
Дарья Домрачева: это последняя для меня ОлимпиадаДарья Домрачева: это последняя для меня Олимпиада
НХЛ: Виннипег громит Колорадо, Филадельфия сильнее КоламбусаНХЛ: Виннипег громит Колорадо, Филадельфия сильнее Коламбуса
Олимпиада 2018: австриец выиграл гигантский слалом, украинец - 57-йОлимпиада 2018: австриец выиграл гигантский слалом, украинец - 57-й
Абраменко приносит Украине первое золото на ОлимпиадеАбраменко приносит Украине первое золото на Олимпиаде
Блок рекламы


Похожие новости
Президент Беларуси Лукашенко обвинил роSSийского рефери на Олимпиаде в предвзятостиПрезидент Беларуси Лукашенко обвинил роSSийского рефери на Олимпиаде в предвзятости
МОК подозревает роSSийского спортсмена в применении допинга на ОлимпиадеМОК подозревает роSSийского спортсмена в применении допинга на Олимпиаде
Абраменко приносит Украине первое золото на ОлимпиадеАбраменко приносит Украине первое золото на Олимпиаде
Норвежская лыжница Рагнхильд Хага выиграла гонку на 10 км свободным стилем на ОлимпиадеНорвежская лыжница Рагнхильд Хага выиграла гонку на 10 км свободным стилем на Олимпиаде
Двойника лидера КНДР выгнали с хоккейного матча на Олимпиаде
САС отклонил все апелляции россиян в связи с недопуском к ОлимпиадеСАС отклонил все апелляции россиян в связи с недопуском к Олимпиаде
Сборная РоSSии впервые вызвала футболиста из КрымаСборная РоSSии впервые вызвала футболиста из Крыма
Пхенчхан готов к Олимпиаде: посмотреть с высоты птичьего полетаПхенчхан готов к Олимпиаде: посмотреть с высоты птичьего полета
На Олимпиаде-2018 объявлен карантин для 1,2 тыс. сотрудниковНа Олимпиаде-2018 объявлен карантин для 1,2 тыс. сотрудников
Надаль и Мугуруса признаны лучшими спортсменами ИспанииНадаль и Мугуруса признаны лучшими спортсменами Испании
Последние новости
Подгружаем последние новости