Второй роSSийский олимпиец с проваленной допинг-пробой

Президент Федерации бобслея РоSSии Александр Зубков сообщил, что 18 февраля у роSSийской спортсменки Надежды Сергеевой была взят положительный допинг-тест с запрещенным веществом.

"Допинг-тест бобслейстки Надежды Сергеевой 18 февраля имеет положительный результат на препарат болезни сердца, который входит в список запрещенных", - говорится в заявлении. - "За несколько дней до этого, 13 февраля, ее тесты были чистыми. В медицинском штабе нашей команды не прописывали ничего подобного Надежде".

"РоSSийская бобслейная федерация, как и сам спортсмен, предпримут необходимые действия и возьмет на себя ответственность. Мы понимаем, что то, что произошло, может повлиять на судьбу всей команды", - говорится в заявлении федерации.

Напомним, ранее в команде Олимпийских атлетов РоSSии был обнаружен положительный допинг-тест на мельдоний у бронзового призера в смешанных парах в керлинге Александра Крущельницкого. Это стало причиной для аннулирования результатов роSSийского дуэта на Играх-2018.


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