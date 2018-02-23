Китайцы предлагают Торресу 15 миллионов евро в год

Китайский клуб "Далянь Ифан" рассчитывает обрести популярность за счёт приглашения звёзд мадридского "Атлетико".

Клуб из Поднебесной, которому приписывают интерес к полузащитнику "матрасников" Яннику Феррейра-Карраско (речь идёт о 30 миллионов евро компенсации и годовом окладе в размере 10 миллионов), не прочь заполучить именитого форварда Фернандо Торреса. Опытному страйкеру готовы платить 15 миллионов евро за сезон.

Отметим, что контракт 33-летнего испанца с бронзовым призёром Примеры действует до лета 2018-го, а Диего Симеоне не настроен на дальнейшее сотрудничество. В текущем сезоне Торрес принял участие в 16 встречах Примеры (лишь трижды выходил с первых минут), записав на свой счёт 2 гола.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
ОИ-2018: состав украинской женской команды на эстафету в биатлонеОИ-2018: состав украинской женской команды на эстафету в биатлоне
Дарья Домрачева: это последняя для меня ОлимпиадаДарья Домрачева: это последняя для меня Олимпиада
НХЛ: Виннипег громит Колорадо, Филадельфия сильнее КоламбусаНХЛ: Виннипег громит Колорадо, Филадельфия сильнее Коламбуса
Олимпиада 2018: австриец выиграл гигантский слалом, украинец - 57-йОлимпиада 2018: австриец выиграл гигантский слалом, украинец - 57-й
Абраменко приносит Украине первое золото на ОлимпиадеАбраменко приносит Украине первое золото на Олимпиаде
Блок рекламы


Похожие новости
Чемпионат Европы: Стартовали на четверочкуЧемпионат Европы: Стартовали на четверочку
"Лас-Пальмас" продал хавбека за 23 миллиона евро"Лас-Пальмас" продал хавбека за 23 миллиона евро
УЕФА отстранит албанский клуб от еврокубков на 10 летУЕФА отстранит албанский клуб от еврокубков на 10 лет
Неожиданное равновесие. Лига Европы: АЕК - "Динамо" - 1:1Неожиданное равновесие. Лига Европы: АЕК - "Динамо" - 1:1
Роберто Манчини: Зениту будет сложно выиграть Лигу Европы. ФутболРоберто Манчини: Зениту будет сложно выиграть Лигу Европы. Футбол
Убытки МОК за прошлый год - сто миллионов, помощь ОК США - 92Убытки МОК за прошлый год - сто миллионов, помощь ОК США - 92
Иванович: Игры против Селтика покажут реальное положение Зенита в Европе. ФутболИванович: Игры против Селтика покажут реальное положение Зенита в Европе. Футбол
Манчестер Юнайтед из-за Трампа потерял рекордные 50 миллионов фунтов. ФутболМанчестер Юнайтед из-за Трампа потерял рекордные 50 миллионов фунтов. Футбол
Увольнение Конте обойдется Челси в 30 миллионов евроУвольнение Конте обойдется Челси в 30 миллионов евро
В случае увольнения Конте из "Челси" итальянец получит 30 млн евро отступных, - СМИВ случае увольнения Конте из "Челси" итальянец получит 30 млн евро отступных, - СМИ
Последние новости
Подгружаем последние новости