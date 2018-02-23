Китайцы предлагают Торресу 15 миллионов евро в год

Китайский клуб "Далянь Ифан" рассчитывает обрести популярность за счёт приглашения звёзд мадридского "Атлетико".

Клуб из Поднебесной, которому приписывают интерес к полузащитнику "матрасников" Яннику Феррейра-Карраско (речь идёт о 30 миллионов евро компенсации и годовом окладе в размере 10 миллионов), не прочь заполучить именитого форварда Фернандо Торреса. Опытному страйкеру готовы платить 15 миллионов евро за сезон.

Отметим, что контракт 33-летнего испанца с бронзовым призёром Примеры действует до лета 2018-го, а Диего Симеоне не настроен на дальнейшее сотрудничество. В текущем сезоне Торрес принял участие в 16 встречах Примеры (лишь трижды выходил с первых минут), записав на свой счёт 2 гола.