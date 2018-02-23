Реал решил расстаться с Бэйлом. Футбол

Вингер "Реала" Гарет Бэйл покинет "Сантьяго Бернабеу". По информации Marca, руководство "Королевского клуба" не рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с валлийским футболистом. 28-летний футболист покинет Мадрид по завершении нынешнего сезона.

Хавбека не устраивает его положение в команде, поскольку он перестал попадать в стартовый состав. А вот у тренерского штаба есть вопросы к игре Бэйла. Кроме того, все отмечают невероятную травматичность исполнителя, у которого с 2013-го года насчитали 25 повреждений.

Напомним, контракт Гарета со "сливочными" рассчитан до лета 2022 года. Ранее его сватали на Туманный Альбион, где в услугах Бэйла были заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм". Известно, что "Реал" рассчитывает компенсировать потраченные на футболиста 100 миллионов евро. Именно такую сумму испанцы заплатили лондонским "шпорам".




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