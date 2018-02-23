Ксенз отправился в Польшу. Футбол
Украинский полузащитник Павел Ксёнз рассчитывает на трудоустройство в Польше. 31-летний хавбек должен прибыть в расположение "Сандецьи", где пройдёт медицинский осмотр. Об это сообщает представитель пресс-службы аутсайдера Экстраклассы.
Напомним, Ксёнз является свободным агентом - в декабре минувшего года он покинул львовские "Карпаты". В первой части сезона опытный футболист сыграл в 6 матчах, записав на свой счёт одну голевую передачу.
Павел известен по выступлениям за "Металлист" и "Днепр". Кроме того, на его счету одна игра за сборную Украины.
Отметим, что "Сандецья" занимает четырнадцатую позицию в турнирной таблице чемпионата Польши. Ранее команда просматривала Валерия Федорчука и Антона Шиндера. Первый провалил медицинские тесты, а второй не сумел зарекомендовать себя перед тренерским штабом.
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23.02.2018 09:57