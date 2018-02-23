Ксенз отправился в Польшу. Футбол

Украинский полузащитник Павел Ксёнз рассчитывает на трудоустройство в Польше . 31-летний хавбек должен прибыть в расположение "Сандецьи", где пройдёт медицинский осмотр. Об это сообщает представитель пресс-службы аутсайдера Экстраклассы.

Напомним, Ксёнз является свободным агентом - в декабре минувшего года он покинул львовские "Карпаты". В первой части сезона опытный футболист сыграл в 6 матчах, записав на свой счёт одну голевую передачу.

Павел известен по выступлениям за "Металлист" и "Днепр". Кроме того, на его счету одна игра за сборную Украины.