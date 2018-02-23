Золотой "лотерейный билет" вытянула Белоруссия

Представительницы женской сборной Украины завершили свои выступления на Играх-2018 очередным провалом. На этот раз - в эстафете.

Волшебная сказка с украинским женским квартетом - Вита Семеренко, Юлия Джима, Валя Семеренко, Елена Пидгрушная - в главных ролях, открывшая свою первую страничку в олимпийской летописи ровно четыре года назад, закончилась.

Юлия ДЖИМА на третьем этапе эстафеты. Фото: noc-ukr.org

Объяснить причины нам еще предстоит в обязательном в таких случаях эпилоге. А пока следует признать, что отныне и на протяжении ближайшего четырехлетия настоящим хитом востребованности внимания любителей биатлона будет еще более феноменальная сказка, вычерченная перьями белорусских спортсменок Надежды Скардино, Ирины Кривко, Динары Алимбековой и Дарьи Домрачевой, которая, к тому же, точным решающим выстрелом поставила в ней эдакий триумфальный восклицательный знак.

И теперь именно четырех вышеназванных девушек биатлонная общественность всего мира восхищенно будет величать принцессами, кудесницами или феями. А кто-то, вполне вероятно, назовет и ведьмами (впрочем, конечно же, добрыми!), мол, ведь только им по силам было справиться с теми жестокими испытаниями природой, которые выпали на участниц кульминационной в программе Игр-2018 женской классической эстафеты…

Именно эта самая эстафета, где, как известно, четыре года назад в Сочи случилось историческое для всей Украины событие, согревала надежды наших болельщиков до последнего. Даже несмотря на очевидный функциональный провал в подготовке спортсменок и их крайне невыразительные результаты уже в Пхенчхане. Вера в возможность большого чуда выражалась в социальных сетях везде и повсеместно. И ведь матушка-природа (хоть как бы ее сейчас хаяли недальновидные недержатели обвинительных эмоций) милостливо прислушалась к этим мольбам, сделав от себя все зависящее, чтобы максимально нивелировать изначальное преимущество заведомых фаворитов.

Отчетную эстафету она фактически превратила в предельно непредсказуемую для всех лотерею, где шанс реально вытащить один из трех счастливых билетиков вдруг получила и сборная Украины. Конечно, только в том случае, если бы ее представительницы проявили запредельную силу воли в работе ногами и почти идеальное самообладание на стрельбище. И все же… Но, по всей видимости, в последние годы наши девушки утратили эти способности напрочь. Поэтому, так сказать, пластинка надежды серьезный и, практически, решающий сбой дала уже на первой же «стойке»…

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Вали Семеренко, которая в эстафетную четверку не попала. Впрочем, давайте к подробностям гонки вернемся позже. А пока - обратим внимание на предстартовые события в стане украинской сборной, которые спровоцировало оглашение состава на эстафету ее наставником Урошем Велепецем. Несомненно, они обязательно сохранились бы в пределах этажа, где размещалась наша биатлонная команда в Олимпийской деревне. Тем более, по иронии судьбы, именно в эту дату свой очередной День рождения отмечал президент ФБУ Владимир Брынзак. Да только, на беду чиновников и тренеров, «размах крыльев» интернета ни за какими замками насильно не упрячешь. Вот и полетел гулять его просторами настоящий крик души, которая в эстафетную четверку не попала.

Прим. «СЭ»), ни Меркушина не попадала, все Прим. «СЭ») хлопали в ладоши, что у них вышло их выкинуть с команды, как было больно на это все смотреть. А они радовались! - Знаете, болельщики, просто у нас не команда, а просто ж.... Не верьте ни одному слову, это просто вранье. Тренер даже собрание не провел и не сообщил, почему так кинул меня. Ни Ира (Варвинец -), ни Меркушина не попадала, все гонки бежали хуже меня. Так больно и обидно, когда врут тебе в глаза, - откровенно признавалась одна из олимпийских чемпионок 2014 года. - Даже Урошу написала - проведите собрание и объясните. Он струсил, чтобы мы его не побили. Он даже сам сказал, что струсил. Вот так все вкратце, но поверьте, теперь я просто не буду молчать, обидно, больно, как разбивают твою мечту, твою работу! …Все молчат просто. А взять Пидгрушную, взять Абрамову - как Урош и Меркушин (отец Анастасии Меркушиной -) хлопали в ладоши, что у них вышло их выкинуть с команды, как было больно на это все смотреть. А они радовались!

Посмотрите, где они! Когда было такое, при Хвостенко, при Петровой такого не было, чтобы так вслепую по спортивному принципу кидали! Кто сильный? Варвинец? Меркушина? Велепец с Меркушиным провели контрольную между Леной и Настей. Если они отбирались в эстафету, могли и нам сказать, я масс-старт не бежала бы, а отбиралась в эстафету. Все в нычку. И если бы Лена не проиграла те 25 секунд, то и Вита не бежала бы...

Естественно, этот предельно эмоциональный порыв спортсменки оставить без внимания было невозможно. И президент ФБУ, в присущей ему манере, не стал увиливать от ответа…

- Знаете, спортсмену кажется, что он может бегать 20 лет и должен бегать за старые заслуги, - прокомментировал Владимир Брынзак. - Она (Валя Семеренко - Прим. «СЭ») говорила, что болела шесть раз, что ей тяжело. Тренеры видели это, учли это. И поставили молодых девушек, над которыми у Вали не было преимущества. Надо это воспринимать нормально, как немцы, потому что так решили тренеры. Надо быть не только спортсменом, но и человеком, который понимает наши решения…

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По всей видимости, этот свой комментарий многолетний руководитель отечественного биатлона подкрепил экстренными разъяснительными беседами внутри команды, поскольку по завершении своего этапа в эстафете (со штрафным кругом в пассиве) Вита Семеренко не стала увиливать от послесловия и, кроме нелестной оценки собственным стараниям, постаралась сгладить ситуацию после откровений сестры…

- Хочу извиниться перед болельщиками за наше поведение. Вы сами можете понимать: все-таки неудачные гонки - это психи, можно много чего наговорить. Мы знаем, что вы нас любите, мы вас тоже любим. Простите нас! Я старалась сконцентрироваться на своей работе, старалась не обращать внимания на ситуацию с Валей. Но, конечно, тяжело было внутри, что так поступили. Валя вчера прорыдала весь вечер. И это не полчаса, а четыре часа плача без перерыва. Но это спорт . Так решил главный тренер. Хочу просто попросить у всех извинения...

Вот такая предстартовая атмосфера царила в стане нашей женской команды. И, конечно же, это не могло не сказаться на психологическом настрое не только Виты, а и других девушек. Однако перекладывать ответственность за свои личные провалы на негативные комментарии любителей биатлона, коими соцсети пестрели после предыдущих выступлений спортсменок - это уж, знаете ли! Тем более, если это делает Ирина Варвинец, от которой, признаюсь, подобного ожидал меньше всего. Однако «укол» позволила себе именно та биатлонистка, которая после, образно говоря, жестокого удара по тормозам на заключительном круге смешанной эстафеты в точности повторила этот трюк и сейчас (кстати, это помимо штрафного круга на «стойке»!), тем самым отбросив нашу сборную сразу на 17-ю позицию среди 18 участников с более чем полутораминутным отставанием от лидера! Что и говорить, «постаралась». Правда, поначалу Ирина Варвинец резюмировала адекватно…

Варвинец. - Погода сегодня не очень приятная, не порадовала. Я не справилась ни с чем - ни со стрельбой, ни с ходом. Почему так плохо получилось на «стойке»? Не могу сказать, думаю, об этом лучше поговорить с тренером… - Впечатление от гонки ужасное, - начала. - Погода сегодня не очень приятная, не порадовала. Я не справилась ни с чем - ни со стрельбой, ни с ходом. Почему так плохо получилось на «стойке»? Не могу сказать, думаю, об этом лучше поговорить с тренером…

И вдруг…

- Очень благодарна болельщикам, поддерживающим в любом случае, - продолжила Ирина. - Но, к сожалению, у нас есть очень много «диванных экспертов», которые думают, что знают больше тренеров и спортсменов. Они не понимают, что ты готовилась четыре года, отдавала все силы, почти умирала на тренировках. Поэтому провалиться не очень хочется…

Возникает вопрос: что за абсурд, Ирина?! «Готовилась четыре года, отдавала все силы, почти умирала на тренировках, провалиться не очень хочется…» Но ведь в Пхенчхане ты именно провалилась, причем, неоднократно, а виноваты, оказывается, «диванные эксперты»?! Докатились, ребята…

Впрочем, о тренерских решениях, провалах, дивных экспертах и кое-чем другом мы еще поговорим в следующий раз, в том самом «эпилоге». А пока вернемся к гонке…

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Итак, уже после экватора эстафеты украинской команде было впору выбрасывать белый флаг. Та же 17-я позиция с отставанием порядка 130 секунд - явно далека от оптимистической. Однако поскольку, как я уже говорил, матушка-природа постаралась на совесть, и резкие порывы ветра со снегом здорово путали карты почти всем без исключения, то после каждой стрельбы общая картина менялась с калейдоскопической скоростью и вариативностью, равно как и имена локальных лидеров. Вперед поочередно вырывались представительницы США , Италии, Словакии, Финляндии, на пятки которым наступали польки, швейцарки, канадки и белоруски. А вот заведомые фавориты - Германия с Францией, равно как и Норвегия, сразу же попали в полосу больших проблем. Чуть позже к ним присоединилась та же Италия. При этом немки и норвежки в итоге «залетели» на три круга штрафа, а итальянки - на четыре! Но, тем не менее, бороться не перестали, и в итоге все оказались выше команды Украины (а норвежки чуть было и до бронзы не дотянулись).

Среди наших образцово-показательный этап выдала только Юлия Джима, отыгравшая добрых 47 секунд. Но поскольку скорость финишерки Анастасии Меркушиной была в разы худшей, то в итоге украинский квартет не пробился даже в ведущую десятку, показав один из худших результатов за всю свою историю.

Ну, а как необходимо на Олимпиаде ловить птицу удачи за хвост, наглядно продемонстрировали шведки и белоруски. Аналогичные нам «сине-желтые» после третьего этапа шли восьмыми. Однако сенсационно-феноменальная в Пхенчхане Ханна Эберг, не позволив себе ни единого промаха, умудрилась вытащить себя и подруг сразу на серебряную ступень пьедестала, оставив с носом француженку Анес Бескон! Ну, а «красно-бело-зеленые» реально выдали на гора нечто сверхестественное, за что и удосужились всех тех хвалебных эпитетов, которыми поныне пестрят различные СМИ . Особенно в адрес Динары Алимбековой, которая справилась со стрельбой не хуже признанных снайперш Скардино и Кривко, тем самым предоставив Домрачевой, что называется, все карты в руки.

И уникальная Дарья, хотя и уронила из них сразу три на решающей «стойке» (три промаха сделали ситуацию предельно угрожающей), четвертую, которая наверняка стала бы фатальной, в победной колоде все же удержала. Наградой ей за это стал не только сенсационный эстафетный триумф, но и шикарное историческое достижение. Ведь теперь Домрачева является единственной в биатлонном мире четырехкратной олимпийской чемпионкой (на Играх-2014 она выиграла золото в персьюте, гонке преследования и масс-старте). Кроме того, по общему количеству завоеванных на Играх наград Дарья сравнялась с Анастасией Кузьминой - их у обеих по шесть. Но у биатлонистки из Словакии из них высшей пробы - только три…

Таким образом, весьма нерадостная для украинских любителей биатлона Олимпиада добежала своего финального аккорда: сегодня последние комплекты медалей в классической эстафете разыграют мужчины. Рассуждать о шансах представителей Украины, учитывая все вышесказанное, уже откровенно неуместно. Давайте просто дождемся финиша…

Сергей ДАЦЕНКО, Спорт-Экспресс в Украине