Мариуполь арендовал двух хавбеков Шахтера. Футбол

Очередными новичками ФК «Мариуполь» стали Денис Арендарук и Даниил Игнатенко. Футболисты будут выступать за приазовцев до конца сезона на правах аренды. Денис будет играть под 70-м номером, а Даниил — под 7-м.

Денис Арендарук родился 16-го апреля 1996 года в Запорожье. Воспитанник — ДЮСШ «Металлург» (Запорожье) и Академии ФК «Шахтер» (с 2010 года). Амплуа — полузащитник, нападающий. Рост — 183 см, вес — 75 кг.

Трехкратный победитель ДЮФЛ (с 2011 по 2013 год). В сезоне-2013/14 дебютировал за молодежную команду «Шахтера». В сезоне-2014/15 стал чемпионом Украины с «Шахтером» U-19, дошел с «горняками» до финала Юношеской лиги УЕФА. В нынешнем сезоне за молодежный состав «Шахтера» Арендарук провел 18 игр и забил 3 мяча. Денис играл за различные юношеские и молодежные сборные Украины.

Даниил Игнатенко родился 13-го марта 1997 года в Запорожье. Воспитанник — ДЮСШ «Металлург» (Запорожье). Амплуа — полузащитник. Рост — 189 см, вес — 80 кг. В 2014-м году Даниил дебютировал за юношескую команду «Металлурга». В сезоне 2014/15 полузащитник провел 1 матч за запорожцев в Премьер-лиге. Летом 2015 года Игнатенко подписал контракт с «Шахтером». В нынешнем сезоне за молодежный состав «горняков» провел 16 игр и забил 4 гола.


Terrikon со ссылкой на ФК "Мариуполь"


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