Новый болид Ferrari: красное без белого
Вслед за большинством других команд Формулы-1, провела презентацию болида сезона 2018 Ferrari. Новая машина получила индекс SF71H.
У болида немного обновленная внешность - машина окрашена в яркие красные цвета. Примечательно, что с ливреи болида практически исчез белый цвет.
В минувшем чемпионате коллектив из Маранелло занял в общем зачете Кубка конструкторов второе место, набрав 522 очка. 317 из них были в активе Себастьяна Феттеля, еще 205 в копилку команды принёс Кими Райкконен. В новом сезоне пара пилотов Ауккфкш останется неизменной. Пилотом по развитию команды станет роSSийский гонщик Даниил Квят, место третьего пилота займет Антонио Джовинацци.
Команда подготовила официальный видеоролик, в котором экс-пилот Марк Жене рассказывает о процессе создания нового болида.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
23.02.2018 05:12
23.02.2018 09:57