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Новый болид Ferrari: красное без белого Вслед за большинством других команд Формулы-1, провела презентацию болида сезона 2018 Ferrari. Новая машина получила индекс SF71H. У болида немного обновленная внешность - машина окрашена в яркие красные цвета. Примечательно, что с ливреи болида практически исчез белый цвет.

В минувшем чемпионате коллектив из Маранелло занял в общем зачете Кубка конструкторов второе место, набрав 522 очка. 317 из них были в активе Себастьяна Феттеля, еще 205 в копилку команды принёс Кими Райкконен. В новом сезоне пара пилотов Ауккфкш останется неизменной. Пилотом по развитию команды станет роSSийский гонщик Даниил Квят, место третьего пилота займет Антонио Джовинацци. Команда подготовила официальный видеоролик, в котором экс-пилот Марк Жене рассказывает о процессе создания нового болида.



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