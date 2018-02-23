Белый Барс прервал победную серию Донбасса

Первый матч после международного перерыва донецкий "Донбасс" проводил на выезде против второй команды чемпионата - "Белого Барса". Перед началом матча именно дончане являлись безоговорочными фаворитами встречи, и сразу же подтвердили свой статус, уже на шестой минуте открыв счет - 20-ю шайбу в сезоне на свой счет записал Ярослав Свищев. Однако белоцерковцы смогли сравнять счет еще в первом периоде - Дмитрий Даниленко одним касанием вернул статус-кво в матче.

На вторую двадцатиминутку хоккеисты "Белого Барса" вышли еще более заряженными на борьбу, что вылилось в две заброшенные шайбы к седьмой минуте периода - сначала Максим Разумов решился на дальний бросок, отправив игровой снаряд под перекладину ворот Богдана Дьяченко, а затем дубль оформил Дмитрий Даниленко. После этого дончане смогли не только выровнять игру, но и на какое-то время запереть хозяев на их половине площадки. Тем не менее, во втором периоде "Донбасс" смог забить только один раз - Вадим Мазур вывел на ударную позицию Никиту Новикова, и 27-й номер дончан сократил разрыв в счете до одной шайбы.

Третий период, как и второй, стартовал с атак "Белого Барса", однако дончане очень скоро вернули себе шайбу и контроль над игрой. Впрочем, моменты у ворот "барсов" сводил на нет уверенной игрой Сергей Люльчук. Когда же до конца матча оставалось менее пяти минут, быстрая контратака гостей закончилась дальним броском Кирилла Бондаренко и добиванием от Максима Разумова.

Когда до финальной сирены оставалось менее минуты, Максим Ядловский броском практически от своих ворот поразил пустые ворота дончан, установив окончательный счет в матче - "Белый Барс" не только впервые в сезоне, но и впервые в своей истории обыграл "Донбасс", прервав тем самым рекордную победную серию донецкого клуба.

"Белый Барс" - "Донбасс" - 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)



Шайбы: 0:1 Свищев (Мостовой, Ворона), 05:42, 1:1 Даниленко (Тимченко, Ромащенко), 14:34, 2:1 Разумов (Лесников, Грицюк), 24:40, 3:1 Даниленко (Ромащенко), 26:34, 3:2 Новиков (Мазур, Денискин), 37:29, 4:2 Разумов (Бондаренко, Панов), 56:50, 5:2 Ядловский (Ромащенко - пустые ворота), 59:28.

Белый Барс: Люльчук (Качула); Даниленко - Ромащенко (К) - Тимченко (А), Воронин - Ядловский (А); Бондаренко - Разумов - Лесников, Грицюк - Табашник; Панов - Дурдыев - Печерских, Васильев - Герцик; Козиенко - Найденов - Ромахин, Савченко Б.

Донбасс: Дьяченко (Дуве); Луговой - Мазур - Коренчук (А), Матвиенко - Александров; Савченко И. (А) - Захаров (К) - Костиков, Игнатенко - Шпак; Новиков - Коваленко - Денискин, Григорьев - Фирсов; Мостовой - Свищев - Ворона, Жовнир - Влад.