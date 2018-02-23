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НБА: результаты матчей 23 февраля Шесть матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации. "Шарлотт" - "Бруклин" - 111:96 (32:28, 23:25, 25:21, 31:22)

ШХ: Уокер - 31, Ховард - 15+24 подбора

БН: Каннингэм - 22+12 подбров, Расселл - 19 "Орландо" - "Нью-Йорк" - 113:120 (41:31, 28:32, 21:30, 23:27)

ОМ: Фурнье - 25, Вучевич - 19

НН: Берк - 26, Хардуэй - 23 "Кливленд" - "Вашингтон" - 103:110 (31:22, 23:35, 25:25, 24:28)

КК: Джеймс - 32, Смит - 15

ВУ: Бил - 18, Саторански, Обри - по 17 "Чикаго" - "Филадельфия" - 115:116 (29:33, 40:34, 22:26, 24:23)

ЧБ: Портис - 38, Лавин - 23

ФС: Симмонс - 32+11 передач, Эмбиид - 30+13 подборов "Сакраменто" - "Оклахома" - 107:110 (21:44, 39:23, 30:18, 17:25)

СК: Рэндольф- 23+12 подборов, Хилд - 14

ОС: Джордж - 24, Энтони - 18, Уэстбрук - 10+10 подборов +11 передач "Голден Стэйт" - "Клипперс" - 134:127 (34:23, 36:35, 32:34, 32:35)

ГС: Карри - 44, Дюрант - 21

ЛК: Харрис - 22, Уильямс - 19+11 передач, Джордан - 14+14 подборов

Terrikon

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