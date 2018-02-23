Спартаковские хулиганы в Бильбао: умер полицейский. Футбол

Футбольные хулиганы стали причиной еще одной трагедии, на этот раз в Бильбао, где подрались фанаты местного "Атлетика" и московского "Спартака".

Столкновения начались еще до начала матча Лиги Европы, а 50-летний сотрудник местной полиции погиб, сообщают испанские СМИ .

Причиной смерти стал сердечный приступ, который, скорее всего, был вызван испугом, так как непосредственно рядом с полицейским упал факел, который вызвал его падение, а врачи не смогли его спасти.

Всего около 200 болельщиков "Спартака" приехали в Бильбао, но они устроили серьезные инциденты с местными болельщиками, и противоборствующие стороны не сумели развести силовики. Агрессия фанатов в какой-то момент перешла на полицию.

Матч 1/16 финала Лиги Европы завершился со счетом 2:1 в пользу "Спартака", однако по сумме двух матчей "Атлетик" вышел в следующий раунд благодаря более убедительной победе на после москвичей - 3:1 и теперь будет ожидать своего следующего соперника.