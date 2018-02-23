Срна отстранен от игр до августа 2018 года. Футбол

Капитан ФК "Шахтер" признал, что неумышленно нарушил антидопинговые правила.

Срна отстранен от игр до августа 2018 года
Фото: uefa.com

Национальный антидопинговый центр Украины отстранил капитана ФК "Шахтер" Дарио Срну до 22 августа 2018 года из-за положительного теста на допинг.

Пресс-служба центра отмечает, что по результатам внесоревновательного тестирования 22 марта 2017 года в пробе хорватского футболиста были выявлены "нетипичные показатели компонентов эндогенного стероидного профиля". Дополнительные анализы показали наличие в допинг-пробе Срны "экзогенные производные дегидроэпиандростерона", которые включены в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на 2017 год.

"После сообщения о неблагоприятном результате анализа и обвинения в нарушении антидопинговых правил 18 сентября 2017 года, господин Срна добровольно принял временное отстранение с 22 сентября 2017 года. Господин Срна признал, что неумышленно нарушил антидопинговые правила", - утверждают в НАДЦ.

Ведомство приняло во внимание пояснения Срны и пришло к выводу об отсутствии значительной вины или халатности спортсмена в этом нарушении. В результате НАДЦ принял решение применить к хорватскому футболисту санкцию в виде 17-месячного отстранения. Этот срок отсчитывается с даты взятия пробы у футболиста 22 марта 2017 года.

"Таким образом, спортсмен будет допущен к участию в соревнованиях с 22 августа 2018 года. Спортсмен может вернуться к тренировкам с командой за два месяца до окончания срока отстранения, то есть с 22 июня 2018 года", - говорится в сообщении.

Решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
ОИ-2018: состав украинской женской команды на эстафету в биатлонеОИ-2018: состав украинской женской команды на эстафету в биатлоне
Дарья Домрачева: это последняя для меня ОлимпиадаДарья Домрачева: это последняя для меня Олимпиада
НХЛ: Виннипег громит Колорадо, Филадельфия сильнее КоламбусаНХЛ: Виннипег громит Колорадо, Филадельфия сильнее Коламбуса
Олимпиада 2018: австриец выиграл гигантский слалом, украинец - 57-йОлимпиада 2018: австриец выиграл гигантский слалом, украинец - 57-й
Абраменко приносит Украине первое золото на ОлимпиадеАбраменко приносит Украине первое золото на Олимпиаде
Блок рекламы


Похожие новости
Реал решил расстаться с Бэйлом. ФутболРеал решил расстаться с Бэйлом. Футбол
Ксенз отправился в Польшу. ФутболКсенз отправился в Польшу. Футбол
Мариуполь арендовал двух хавбеков Шахтера. ФутболМариуполь арендовал двух хавбеков Шахтера. Футбол
Спартаковские хулиганы в Бильбао: умер полицейский. ФутболСпартаковские хулиганы в Бильбао: умер полицейский. Футбол
Срна отстранен от игор до августа 2018 года. ФутболСрна отстранен от игор до августа 2018 года. Футбол
Кочетов обвинил ФФУ по делу "Мариуполь" - "Динамо". ФутболКочетов обвинил ФФУ по делу "Мариуполь" - "Динамо". Футбол
В Киеве забросали камнями автобус болельщиков греческого ФК АЕК по дороге в "Олимпийский". ФутболВ Киеве забросали камнями автобус болельщиков греческого ФК АЕК по дороге в "Олимпийский". Футбол
Сергей Палкин - о решении CAS: Это знак, что футбольный беспредел будет наказанСергей Палкин - о решении CAS: Это знак, что футбольный беспредел будет наказан
ОИ-2018: Беларусь выиграла женскую эстафету, Украина - 11-яОИ-2018: Беларусь выиграла женскую эстафету, Украина - 11-я
Полномочия Бандурко, Кочетова и Франкова могут быть приостановлены. ФутболПолномочия Бандурко, Кочетова и Франкова могут быть приостановлены. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости