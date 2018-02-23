Кочетов обвинил ФФУ по делу "Мариуполь" - "Динамо". Футбол

Днями в СМИ появилась информация о том, что три свидетеля со стороны «Динамо» в CAS по делу Мариуполя - члены Исполкома ФФУ Игорь Кочетов, Александр Бандурко и Артем Франков - могут быть отстранены от работы в Федерации за поездку в Лозанну и свидетельства со стороны «Динамо» по делу, одной из сторон которого была ФФУ.

Три главы региональных федераций - Голуб, Хахлев и Прокопович - обратились в Комитет этики ФФУ с просьбой рассмотреть действия членов Исполкома на предмет соблюдения Кодекса этики ФФУ. В перспективе это может иметь серьезные последствия для Кочетова, Бандурко и Франкова, такие как временное отстранение от обязанностей и вплоть до исключения из Исполкома ФФУ.

О новых подробностях данного дела рассказал Игорь Кочетов, одного из трех членов Исполкома, которым грозят санкции со стороны Федерации.

- Игорь Николаевич, на каком этапе это дело, направленное в Комитет этики?

- Это вообще беспредел!

19 февраля вечером, после рабочего дня (вскоре после информации о решении CAS по делу Мариуполь - Динамо, - прим. ред.), на электронную почту мне прислали письмо, что 21 числа состоится заседание Комитета этики, дайте до 20 февраля объяснения. 20 февраля написал объяснения и попросил пригласить Кочетова, Бандурко и Франкова на Комитет.

Расписал, что все нападки необоснованны. Дисциплинарные правила позволяют любого футбольного функционера привлечь как свидетеля, и он может дать объективную информацию. Это же не значит, что человек против ФФУ.

Тем более, я и Франков на Исполкоме отстаивали мнение, что нужно матч Мариуполь - Динамо перенести с праздничного дня. Вопрос не стоял о том, чтобы не играть в Мариуполе - уберите с праздничного дня на любой будний день и нет вопросов. Если СБУ предупреждает, что есть угроза жизни людей, что матч желательно перенести, то как можно это игнорировать?

«Динамо», зная о нашей позиции, привлекло нас как свидетелей.

- Чем в итоге закончилась история с Комитетом этики?

- Нас никто так и не пригласил на Комитет. Они уехали в Харьков, несмотря на мою просьбу, чтобы нас пригласили на заседание. Втихаря провели Комитет, и еще неизвестно, был ли там кворум. Так сказать, выездное заседание, под матч с Шахтером (состоялось в день матча Шахтер - Рома 21 февраля - прим. ред.). Остальное мы узнали из прессы, что они рекомендуют отстранить нас.

- С юридической точки зрения, как это реализуется?

- Три председателя областных федераций - Ровенской (Хахлёв), Черниговской (Прокопович) и Черкасской (Голуб) – написали, что якобы мы своим присутствием в Лозанне как свидетели со стороны Динамо нанесли моральный и материальный ущерб ФФУ. Нонсенс, просто бред.

Комитет этики рекомендовал КДК ФФУ рассмотреть этот вопрос. Не выслушав нас, не пригласив на Комитет, в кратчайшие сроки. Комитет быстро собрался, быстро рассмотрели.

– Как считаете, в Дисциплинарных правилах есть статьи, по которым вас можно отстранить?

– Нет. В Дисциплинарных правилах (ДП) написано (статья 53), что по любому делу могут привлечь к рассмотрению любого функционера по тому или иному вопросу. Если ДП позволяют мне как футбольному функционеру в футбольном деле быть свидетелем, то какое же может быть наказание со стороны КДК?

Нам вменяют, что мы не выполнили решение Исполкома. Решение Исполкома было продолжать игры в Мариуполе. Но мы же не являемся субъектами команд, мы же не участники матча в Мариуполе.

- Что касается Кодекса этики, вам могут вменить, что вы плохо повлияли на имидж и репутацию ФФУ.

- Мы наоборот хорошо влияем на эту репутацию. Например, тот же председатель Комитета по стадионам и безопасности Прокопович на Исполком дал протокол заседания своего Комитета, на который не внес выступление сотрудников правоохранительных органов. Это - фальсификация. Он обязан был внести это и на Исполкоме доложить ситуацию.

Вот что должно быть предметом рассмотрения КДК - фальсификация Комитета по безопасности и стадионам. Нельзя фальсифицированный протокол подавать на Исполком и тем более в Лозанну.

- Как считаете: вас, Бандурко и Франкова отстранят по какой-то причине?

- Сегодня, к сожалению, сложилась такая ситуация в том же Исполкоме, когда всеобщий «одобрямс» это хорошо. Руководитель Федерации не приемлет сегодня ничье мнение, только его мнение должно быть принято.

Сегодня любое мнение, которое идет вразрез с мнением Павелко, должно преследоваться, по его мнению. Это мы наблюдаем.

У меня вопрос: почему же после того, как мы выступили со своей позицией на Исполкоме, они не подали в Комитет? Есть Конституция, есть Устав ФФУ, где гарантируется, что мы можем свободно отстаивать свое мнение.

Если правоохранительные органы предупреждают об опасности, нельзя это не учитывать. Не может политическая конъюнктура превышать меры безопасности. И быть выше общей безопасности.