В Киеве забросали камнями автобус болельщиков греческого ФК АЕК по дороге в "Олимпийский". Футбол
Полиция задержала 4 подозреваемых.
Около 19:00 в четверг, 22 февраля, неизвестные камнями и снежками забросали автобус болельщиков греческого футбольного клуба АЕК по дороге к национальному спортивному комплексу "Олимпийский".
Пресс-служба полиции Киева сообщает, что за повреждение автобуса иностранных болельщиков задержаны четыре человека.
"В результате происшествия никто не пострадал. Правонарушителей доставили в управление полиции", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня в Киеве проходит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между "Динамо" и ФК АЕК.
В первом матче 16 февраля команды сыграли вничью 1:1.
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22.02.2018 17:08