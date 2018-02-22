В Киеве забросали камнями автобус болельщиков греческого ФК АЕК по дороге в "Олимпийский". Футбол

Полиция задержала 4 подозреваемых.

В Киеве забросали камнями автобус болельщиков греческого ФК АЕК по дороге в "Олимпийский"
Фото: Сергей Нужненко

Около 19:00 в четверг, 22 февраля, неизвестные камнями и снежками забросали автобус болельщиков греческого футбольного клуба АЕК по дороге к национальному спортивному комплексу "Олимпийский".

Пресс-служба полиции Киева сообщает, что за повреждение автобуса иностранных болельщиков задержаны четыре человека.

"В результате происшествия никто не пострадал. Правонарушителей доставили в управление полиции", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Киеве проходит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между "Динамо" и ФК АЕК.

В первом матче 16 февраля команды сыграли вничью 1:1.


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