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В Киеве забросали камнями автобус болельщиков греческого ФК АЕК по дороге в "Олимпийский". Футбол Полиция задержала 4 подозреваемых. Фото: Сергей Нужненко Около 19:00 в четверг, 22 февраля, неизвестные камнями и снежками забросали автобус болельщиков греческого футбольного клуба АЕК по дороге к национальному спортивному комплексу "Олимпийский". Пресс-служба полиции Киева сообщает, что за повреждение автобуса иностранных болельщиков задержаны четыре человека. "В результате происшествия никто не пострадал. Правонарушителей доставили в управление полиции", - говорится в сообщении. Напомним, сегодня в Киеве проходит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между "Динамо" и ФК АЕК. В первом матче 16 февраля команды сыграли вничью 1:1.

LB.ua

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