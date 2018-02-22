В Феррари представили болид к новому сезону в Формуле-1
Скудерия не выигрывала чемпионат мира в личном зачете с 2007 года
Сегодня Скудерия Феррари в конференц-зале базы команды в Маранелло провела презентацию своего нового болида, с которым рассчитывает побороться за титул в этом году.
Как отмечает интернет-издание f1news.ru, новинка получила индекс SF71-H – на «единичку» больше прошлогодней.
SF71-H – это 64-я машина, построенная Ferrari для выступления в чемпионате мира Формулы-1. По сравнению с прошлогодней машиной в конструкции SF71-H изменился аэродинамический обвес в области кожуха двигателя и заднего антикрыла, повышена эффективность системы охлаждения, изменилась колёсная база, добавлена обязательная в этом году система Halo.
После презентации машину отправят в Барселону, где 25 февраля пройдёт первая обкатка нового шасси, а на следующий день начнутся тесты.
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