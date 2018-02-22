Сергей Палкин - о решении CAS: Это знак, что футбольный беспредел будет наказан

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкина высказал свое мнение касаемо вердикта CAS (Спортивного арбитражного суда) по «делу Мариуполя».

«Он меня не удивил. Честно говоря, с юридической точки зрения у «Динамо» не было шансов выиграть это дело, потому что оно на сто процентов было на стороне «Мариуполя».

Прежде всего, выигрыш этого дела – знак и поддержка для маленьких клубов, что футбольный беспредел будет наказан, и еще что есть правосудие и есть, у кого просить защиты в данных ситуациях. Я считаю, что это правильный и верный знак для маленьких клубов», - приводит слова Палкина ТК «Футбол».

Напомним, что 19 февраля «Динамо» проиграло дело по рассмотрению в Спортивном арбитражном суде апелляции на решение Контрольно-дисциплинарного комитета и Апелляционного комитета ФФУ о присуждении технического поражения за неявку команды в Мариуполь на матч 7-го тура УПЛ. Таким образом, решение КДК ФФУ, засчитавшего основной команде ФК «Динамо» Киев, а также командам U-21 и U-19, техническое поражение со счетом 3:0 за неявку на матчи в Мариуполь, остается в силе. Вердикт CAS подтвердил позицию руководства ФФУ, настаивавшего на том, что все клубы равны перед Регламентом и обязаны подчиняться действующим спортивным правилам.


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