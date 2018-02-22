ОИ-2018: Беларусь выиграла женскую эстафету, Украина - 11-я

Женская сборная Беларуси в составе Надежды Скардино, Ирины Кривко, Динары Алимбековой и Дарьи Домрачевой выиграла эстафету 4х6 км в рамках соревнований по биатлону на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Серебро завоевала команда Швеции, а бронза досталась француженкам.

Добавим, что лидер сборной Беларуси Дарья Домрачева после сегодняшней победы стала первой в истории четырёхкратной олимпийской чемпионкой в биатлоне.

Биатлон. Олимпийские игры. Пхёнчхан. Женщины. Эстафета. 4х6 км
1. Беларусь (Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Дарья Домрачева) — 1:12.03,4 (0+9).
2. Швеция (Линн Перссон, Мона Брорссон, Анна Магнуссон, Ханна Эберг) — +10,7 (0+12).
3. Франция (Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер, Жюстин Бреза, Анаи Бескон) — +17,6 (0+14).
...
11. Украина (Ирина Варвинец, Вита Семеренко, Юлия Джима, Анастсасия Меркушина) – +1.41,4 (2+10)

#BLR takes the #gold in #Biathlon Women's 4x6km relay! #SWE comes in second #silver and #FRA takes the #bronze. Congratulations to all the athletes! ???????????? #PyeongChang2018 #Olympics pic.twitter.com/5FIGMd8ean

— Olympics (@Olympics) 22 февраля 2018 г.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
ОИ-2018: состав украинской женской команды на эстафету в биатлонеОИ-2018: состав украинской женской команды на эстафету в биатлоне
Дарья Домрачева: это последняя для меня ОлимпиадаДарья Домрачева: это последняя для меня Олимпиада
Хачериди: Греки провоцировали, кричали после любого касания. ФутболХачериди: Греки провоцировали, кричали после любого касания. Футбол
НХЛ: Виннипег громит Колорадо, Филадельфия сильнее КоламбусаНХЛ: Виннипег громит Колорадо, Филадельфия сильнее Коламбуса
Олимпиада 2018: австриец выиграл гигантский слалом, украинец - 57-йОлимпиада 2018: австриец выиграл гигантский слалом, украинец - 57-й
Блок рекламы


Похожие новости
ОИ-2018: состав украинской женской команды на эстафету в биатлонеОИ-2018: состав украинской женской команды на эстафету в биатлоне
ОИ-2018: Чехия в четвертьфинале обыгрывает СШАОИ-2018: Чехия в четвертьфинале обыгрывает США
ОИ-2018: Все четвертьфинальные пары хоккейного турнираОИ-2018: Все четвертьфинальные пары хоккейного турнира
Украина вступила в Ассоциацию балканских атлетических федерацийУкраина вступила в Ассоциацию балканских атлетических федераций
Шведская биатлонистка Анна Эберг выиграла олимпийскую индивидуальную гонку на 15 кмШведская биатлонистка Анна Эберг выиграла олимпийскую индивидуальную гонку на 15 км
Эберг выиграла индивидуальную гонку, украинки потерпели очередную неудачуЭберг выиграла индивидуальную гонку, украинки потерпели очередную неудачу
Норвежская лыжница Рагнхильд Хага выиграла гонку на 10 км свободным стилем на ОлимпиадеНорвежская лыжница Рагнхильд Хага выиграла гонку на 10 км свободным стилем на Олимпиаде
Бывшая украинская фигуристка выиграла золото Олимпиады 2018Бывшая украинская фигуристка выиграла золото Олимпиады 2018
Кубок Федерации: Украина сыграет с КанадойКубок Федерации: Украина сыграет с Канадой
Голландка Ирен Вюст выиграла «золото» на 1,5-километровой конькобежной дистанцииГолландка Ирен Вюст выиграла «золото» на 1,5-километровой конькобежной дистанции
Последние новости
Подгружаем последние новости