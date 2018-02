ОИ-2018: Беларусь выиграла женскую эстафету, Украина - 11-я

Женская сборная Беларуси в составе Надежды Скардино, Ирины Кривко, Динары Алимбековой и Дарьи Домрачевой выиграла эстафету 4х6 км в рамках соревнований по биатлону на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Серебро завоевала команда Швеции, а бронза досталась француженкам.

Добавим, что лидер сборной Беларуси Дарья Домрачева после сегодняшней победы стала первой в истории четырёхкратной олимпийской чемпионкой в биатлоне.

Биатлон. Олимпийские игры. Пхёнчхан. Женщины. Эстафета. 4х6 км

1. Беларусь (Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Дарья Домрачева) — 1:12.03,4 (0+9).

2. Швеция (Линн Перссон, Мона Брорссон, Анна Магнуссон, Ханна Эберг) — +10,7 (0+12).

3. Франция (Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер, Жюстин Бреза, Анаи Бескон) — +17,6 (0+14).

...

11. Украина (Ирина Варвинец, Вита Семеренко, Юлия Джима, Анастсасия Меркушина) – +1.41,4 (2+10)