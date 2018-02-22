ОИ-2018: Беларусь выиграла женскую эстафету, Украина - 11-я

Женская сборная Беларуси в составе Надежды Скардино, Ирины Кривко, Динары Алимбековой и Дарьи Домрачевой выиграла эстафету 4х6 км в рамках соревнований по биатлону на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Серебро завоевала команда Швеции, а бронза досталась француженкам.

Добавим, что лидер сборной Беларуси Дарья Домрачева после сегодняшней победы стала первой в истории четырёхкратной олимпийской чемпионкой в биатлоне.