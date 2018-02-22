Полномочия Бандурко, Кочетова и Франкова могут быть приостановлены. Футбол

21 февраля состоялось заседание Комитета этики и честной игры Федерации футбола Украины. На нем было рассмотрено обращение Комитета ФФУ по развитию футбола в регионах относительно участия первого вице-президента ФФУ Александра Бандурко, вице-президента ФФУ Игоря Кочетова и члена Исполкома ФФУ Артема Франкова в заседании Спортивного арбитражного суда (CAS) в качестве свидетелей на стороне истца (ФК "Динамо" Киев) по делу против ФФУ.

По итогам заседания было принято решение признать, что в действиях первого вице-президента ФФУ Александра Бандурко, вице-президента ФФУ Игоря Кочетова и члена Исполкома ФФУ Артема Франко имеются признаки нарушений п.2 и 4.2 главы и Кодекса этики и честной игры.

Материалы дела будут переданы на рассмотрение Контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ и Исполнительного комитета ФФУ. Также Комитет этики и честной игры рекомендует Исполкому организации рассмотреть вопрос о приостановлении полномочий указанных лиц, - говорится в заявлении опубликованном на официальном сайте ФФУ.