Свитолина вышла в полуфинал турнира в Дубае

Украинка в прошлом году праздновала победу на этом турнире.

Свитолина вышла в полуфинал турнира в Дубае
Элина Свитолина
Фото: twitter.com/WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина (четвертая в мире) вышла в полуфинал крупного турнира WTA в Дубае, переиграв в двух сетах японку Наоми Осаку (48-я) 6:2, 6:4.

За выход в финал Элина Свитолина поборется с победительницей матча Каролина Плишкова (3) - Анжелик Кербер (6).

Элина Свитолина - действующая чемпионка турнира в Дубае.


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