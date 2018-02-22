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Свитолина вышла в полуфинал турнира в Дубае Украинка в прошлом году праздновала победу на этом турнире. Элина Свитолина Фото: twitter.com/WTA Украинская теннисистка Элина Свитолина (четвертая в мире) вышла в полуфинал крупного турнира WTA в Дубае, переиграв в двух сетах японку Наоми Осаку (48-я) 6:2, 6:4. За выход в финал Элина Свитолина поборется с победительницей матча Каролина Плишкова (3) - Анжелик Кербер (6). Элина Свитолина - действующая чемпионка турнира в Дубае.

LB.ua

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