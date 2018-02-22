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2018-02-22
Свитолина вышла в полуфинал турнира в Дубае
Украинка в прошлом году праздновала победу на этом турнире.
Элина Свитолина
Фото: twitter.com/WTA
Украинская теннисистка Элина Свитолина (четвертая в мире) вышла в полуфинал крупного турнира WTA в Дубае, переиграв в двух сетах японку Наоми Осаку (48-я) 6:2, 6:4.
За выход в финал Элина Свитолина поборется с победительницей матча Каролина Плишкова (3) - Анжелик Кербер (6).
Элина Свитолина - действующая чемпионка турнира в Дубае.
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