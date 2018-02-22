Чемпионат Европы: Стартовали на четверочку

Три серебра и бронза в копилке сборной Украины по итогам первых двух дней соревнований на чемпионате Европы в стрельбе из пневматического оружия, проходящего в венгерском Дьере.
Фото: shooting-ua.com
Все - на счету представительниц прекрасного пола.
В первый день соревнований на вторую ступеньку пьедестала в личном первенстве в стрельбе по движущейся мишени с дистанции 10 м (ВП-12) поднялась Виктория Рыбовалова. 31-летняя спортсменка из Днепра показала в квалификации третий результат (563 очка) после Ольги Степановой из РоSSии, установившей мировой рекорд - 571 и венгерки Вероники Майор (569).
Победив последнюю в полуфинале 6:0, она вышла в решающий поединок за золото, где уступила Юлии Эйдензон - 4:6, также имевшей в квалификации (563). Еще одно серебро Рыбовалова завоевала вместе с подругами по команде Галиной Авраменко и Людмилой Василюк, которые оказались бессильны против настрелявших мировой рекорд представительниц РоSSии (1663 против 1694).
Также вторыми и вновь в противостоянии с роSSийским трио стали украинки вчера в стрельбе по движущейся мишени с переменным темпом с 10 метров (ВП-11а). Наши девушки настреляли 1114 очков, соперницы - 1135, установив новый рекорд Европы.
В личных соревнованиях в этом виде программы бронзу завоевала 31-летняя Галина Авраменко из Чернигова. Защитить чемпионский титул ей не позволили россиянки Ольга Степанова (381) и Юлия Эйдензон (379). Причем, для определения второго-третьего места потребовалась перестрелка, в которой точнее оказалась, увы, не представительница Украины (17 против 18).
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