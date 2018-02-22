Чемпионат Европы: Стартовали на четверочку

Три серебра и бронза в копилке сборной Украины по итогам первых двух дней соревнований на чемпионате Европы в стрельбе из пневматического оружия, проходящего в венгерском Дьере.

Фото: shooting-ua.com

Все - на счету представительниц прекрасного пола.

В первый день соревнований на вторую ступеньку пьедестала в личном первенстве в стрельбе по движущейся мишени с дистанции 10 м (ВП-12) поднялась Виктория Рыбовалова. 31-летняя спортсменка из Днепра показала в квалификации третий результат (563 очка) после Ольги Степановой из РоSSии, установившей мировой рекорд - 571 и венгерки Вероники Майор (569).

Победив последнюю в полуфинале 6:0, она вышла в решающий поединок за золото , где уступила Юлии Эйдензон - 4:6, также имевшей в квалификации (563). Еще одно серебро Рыбовалова завоевала вместе с подругами по команде Галиной Авраменко и Людмилой Василюк, которые оказались бессильны против настрелявших мировой рекорд представительниц РоSSии (1663 против 1694).

Также вторыми и вновь в противостоянии с роSSийским трио стали украинки вчера в стрельбе по движущейся мишени с переменным темпом с 10 метров (ВП-11а). Наши девушки настреляли 1114 очков, соперницы - 1135, установив новый рекорд Европы.

В личных соревнованиях в этом виде программы бронзу завоевала 31-летняя Галина Авраменко из Чернигова. Защитить чемпионский титул ей не позволили россиянки Ольга Степанова (381) и Юлия Эйдензон (379). Причем, для определения второго-третьего места потребовалась перестрелка, в которой точнее оказалась, увы, не представительница Украины (17 против 18).

Анна САВЧИК, Спорт-Экспресс в Украине

ДЬЕР (Венгрия). Чемпионат Европы в стрельбе из пневматического оружия. 20 февраля. Юниоры. Пневматическая винтовка, 10 м (ВП-6). Личное первенство. 1. Марсов (РоSSия) - 249,2. 2. Непейхал (Чехия) - 249,0. 3. Шамаков (РоSSия) - 226,8. В квалификации: 19. КОЗЮК - 618,3… 27. ОМЕЛЬЯНЕНКО - 616,3... 53. ЗЛОНКЕВИЧ (все - Украина) - 609,1.

Микст. Пневматический пистолет. 1. РоSSия-1 (Енина, Аристархов) - 480,7 (рекорд мира для юниоров). 2. Болгария-2 (Ботева, Стаменов) - 472,1. 3. Болгария-1 (Минчева, Киров) - 411,5… 5. Германия-1 (Рехачек, Вальтер) - 326, 6 (в квалификации - 768, рекорд мира для юниоров). В квалификации: 11. УКРАИНА-2 (Возняк, Городинец) - 751… 14. УКРАИНА-1 (Семчишина, Гонта) - 750.

21 февраля. Мужчины. Движущаяся мишень с переменным темпом, 10 м (ВП-11а). Личное первенство. 1. Щепоткин* - 388. 2. Степанов (оба - РоSSия) - 386. 3. Борош (Венгрия) - 385. 4. КИЗИМА (Украина) - 384. Командное первенство. 1. РоSSия* (Щепоткин*, Степанов*, Прянишников*) - 1156. 2. Швеция (Мартинссон, Нюберг, Бергстрем) - 1145. 3. Венгрия (Борош, Шике, Таши) - 1135.

Женщины. Движущаяся мишень с переменным темпом, 10 м (ВП-11а). Личное первенство. 1. Степанова - 381. 2. Эйдензон (обе - РоSSия) - 379 (перестрелка - 18). 3. АВРАМЕНКО* - 379 (17)… 7. РЫБОВАЛОВА - 370… 9. ВАСИЛЮК (все - Украина) - 365. Командное первенство. 1. РоSSия* (Степанова*, Эйдензон*, Измалкова*) - 1135 (рекорд Европы). 2. УКРАИНА (Авраменко, Рыбовалова, Василюк) - 1114. 3. Венгрия (Майор, Мате, Кортвейешши) - 1025.

Юниорки. Пневматический пистолет, 10 м (ПП-3). Личное первенство. 1. Бездечна (Чехия) - 236,8 (рекорд Европы для юниорок). 2. Минчева (Болгария) - 232,5 (в квалификации - 567, рекорд мира для юниорок). 3. Енина (РоSSия) - 213,3… 8. Фернандес (Испания) - 113,0 (в квалификации - 567, рекорд мира для юниорок). В квалификации: 14. СЕМЧИШИНА - 562… 39. ВОЗНЯК - 550... 49. ЯКУШЕВА (все - Украина) - 544.

Микст. Пневматическая винтовка. 1. РоSSия-2 (Харькова, Шамаков) - 498,4 (рекорд мира для юниоров). 2. РоSSия-1 (Болдинова, Марсов) - 494,3. 3. Норвегия-1 (Дуэстад, Карлсен) - 430,0… 5. Чехия-1 (Брабцова, Непейхал) - 342, 8 (в квалификации - 834,8, рекорд мира для юниоров). В квалификации: 28. УКРАИНА-1 (Сидоренко, Козюк) - 819,8… 34. УКРАИНА-2 (Волошина, Омельяненко) - 816,3.

* чемпион (чемпионка) ЧЕ-2017.