Луис Муриэль уверен в победе над МЮ

Нападающий "Севильи" Луис Муриэль прокомментировал домашнюю ничью с "Манчестер Юнайтед" в первом матче 1/8-финала Лиги чемпионов.

"В подобных матчах главное использовать даже малейшие шансы, но мы в любом случае сыграли отлично, - приводит слова форварда официальный сайт УЕФА. - Если продолжим в том же духе, сможем выиграть где угодно. В ответной встрече нужно будет не сбавлять обороты".

"Я пробил слишком близко к нему. У меня была возможность пробить в сторону, но я положился на силу, а не на точность. Но в любом случае он отличный вратарь", - добавил Луис Муриэль о своем шансе и сейве голкипера "МЮ" Давида де Хеа перед перерывом.

Ответная игра пройдет во вторник, 13 марта.

2017-18, Лига Чемпионов. Плей-офф. 1/8 финала.

"Севилья" - "Манчестер Юн" 0:0 (0:0)


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