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Олимпиада-2018: Горький лед Выступление одиночницы Анны Хныченковой подвело черту под чередой неудач украинских фигуристов на главном старте четырехлетия. Вчера на Ледовой арене в Канныне фигуристы вступили в борьбу за последний комплект наград Олимпиады-2018. Украина не просто была чужой на этом празднике жизни, она в который раз оказалась в конце протокола. Пхенчхан. Первый и последний выход украинки Анны ХНЫЧЕНКОВОЙ на олимпийский лед. Фото: noc-ukr.org 23-летняя Анна Хныченкова из Днепра, заняв предпоследнее 29-е место в короткой программе , не квалифицировалась в произвольную, в которую попадала Топ-24 и повторила путь одиночника Ярослава Паниота и танцевального дуэта Александры Назаровой и Максима Никитина. Прокат короткой программы , в которой Хныченковой достался третий стартовый номер, она начала с уверенного исполнения акселя в два с половиной. А вот дальше можно было бы сказать, что что-то пошло не так. Но увы, это не так преследовало нашу ведущую одиночницу на протяжении всего олимпийского сезона. Она упала со второго тройного тулупа в каскаде, а затем ошиблась еще и на лутце, что было уже критичным в плане ее шансов попадания в заветную Топ-24. Хотя нужно отдать должное Ане, лицо она не потеряла, и докатала программу в характере выбранной ею испанской музыки, с настроением. Что на самом деле творилось на душе у нашей фигуристки, стало видно только в уголке слез и поцелуев. Анна Хныченкова, - Видимо, не хватило уверенности, ведь для меня это первые Игры. Олимпиада, всегда волнующее событие, особые соревнования, к которым приковано немалое внимание, потому психологически трудно справиться. Но несмотря ни на что, я, как и любой - До конца не поняла почему упала. - сказала в интервью пресс-службе НОК, - Видимо, не хватило уверенности, ведь для меня это первые Игры. Олимпиада, всегда волнующее событие, особые соревнования, к которым приковано немалое внимание, потому психологически трудно справиться. Но несмотря ни на что, я, как и любой спортсмен , должна докататы программу до конца, с настроением, что я и пыталась сделать. Вообще ехалось легко, все понравилось, кроме прыжковой части. В итоге, получив оценку 47,59 и недобрав почти десять баллов до своего личного рекорда обраца турнира серии «Челленджер» в Минске-2017, Хныченкова обошла лишь одну участницу Айзу Мамбекову из Казахстана. В сумме с 30-м местом Ярослава Паниота и 21-м Назаровой и Никитина (в танцах на льду в произвольную программу попадала Топ-20) это стало худшим выступлением украинских фигуристов на Зимних Олимпиадах. Киева Алексей Быченко, который 5 февраля отметил 30-летие, стал 11-м, выступая за Израиль, воспитанник харьковской школы танцев на льду Максим Сподырев занял 14-е место вместе со своей польской партнершей Наталией Калишек, его землячка Алиса Агафонова стала 19-й с Альпером Учаром под флагом При этом их бывшие коллеги по сборной чувствовали себя на льду Каннына гораздо увереннее. УроженецАлексей Быченко, который 5 февраля отметил 30-летие, стал 11-м, выступая за Израиль, воспитанник харьковской школы танцев на льду Максим Сподырев занял 14-е место вместе со своей польской партнершей Наталией Калишек, его землячка Алиса Агафонова стала 19-й с Альпером Учаром под флагом Турции . Разве что уроженка Днепра Адель Танкова в дуэте с Рональдом Зилбербергом преуспела меньше (24-е место), но зато в отличие от наших спортсменов она приняла участие в командном турнире в составе сборной Израиля. И, наконец, олимпийское золото в парном катании принесла Германии Алена Савченко, выступавшая вместе с Брюно Массо. Можно сколько угодно рассуждать о том, что у нас нет катков и новым Оксанам Баюл расти негде, и это чистая правда, но как тогда расценивать тот факт, что Украина продолжает оставаться в фигурном катании донором для других стран и весьма плодовитым. Так может быть не только в условиях, а точнее в их отсутствии дело, и уж точно дело не в сорванных прыжках Паниота или Хныченковой и неполученных уровнях на румбе, дорожках и твиззлах Назаровой и Никитина. Фигуристы, для которых Олимпиада была главной мечтой жизни, явно не на такое выступление рассчитывали. За выше перечисленные ошибки их хочется только пожурить. А вот что сделать с теми, кто несет ответственность за наше «фигурное» хозяйство в министерстве и федерации, тут напрашивается уже совсем другое слово. Анна САВЧИК, Спорт-Экспресс в Украине

Спорт-Экспресс

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