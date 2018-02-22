Сергей ГОЛУБИЦКИЙ: "Соперники кричали мне вслед: "Мсье пижон!"

Сергея Голубицкого называли дерзким и неугомонным: даже в самые напряженные и ответственные моменты чемпионатов мира и Олимпийских игр легендарный рапирист не мог удержаться от шуток и острот.

Фото: Из личного архива Сергея ГОЛУБИЦКОГО

И с такой же легкостью жертвовал результативностью в угоду внешней эффектности фехтовальных фраз. Это, тем не менее, не помешало киевлянину три года подряд (1997-1999) выигрывать наивысший титул чемпионатов планеты, что до сих пор считается в фехтовании рекордом. Соперники звали его пижоном.

Но если бы они знали о том, что он умеет, останавливая время, видеть все их действия словно в замедленной съемке и даже распознавать намерения, наверняка дали бы иное прозвище - мага либо же чародея.

Сегодня Сергея Голубицкого знают как не менее талантливого тренера. В каких только странах ему не приходилось работать, но везде он оставил на память о себе успешных учеников и яркие победы.

НА РОДИНЕ МЕНЯ НЕ ЗАБЫВАЮТ

Сергей Голубицкий. - «Каким же за это время стал родной Киев ? - спрашивал у своего друга. - Наверное, и не узнаю его». Некоторые ожидания, признаюсь, были. Но не все они подтвердились. Не хочу никого осуждать. Ведь судить можешь лишь тогда, когда живешь и работаешь в своей стране. А в - В Украине не был целых три года, - рассказывает. - «Каким же за это время стал родной? - спрашивал у своего друга. - Наверное, и не узнаю его». Некоторые ожидания, признаюсь, были. Но не все они подтвердились. Не хочу никого осуждать. Ведь судить можешь лишь тогда, когда живешь и работаешь в своей стране. А в Украине к тому же война, с этим невозможно не считаться. Но многое со временем не стало лучше… Я ездил в метро и маршрутках, вглядывался в лица людей. На этих лицах было написано, как тяжело живется…

В Киев прилетал всего на несколько дней. И рад, что смог не только провести время с близкими, но и вдоволь наговориться со старыми-добрыми знакомыми. С моей подругой Наташей Медведевой мы не общались лет десять. И теперь спешили обменяться впечатлениями, поделиться мыслями, наверстать упущенное. Еще у меня было много встреч и интервью. Так приятно, что на родине тебя не забывают.

- Вы живете, по сути, на чемоданах. В какой стране бываете чаще всего?

США , там и провожу большую часть времени. В Калифорнии у меня есть свой фехтовальный клуб Golubitsky Fencing Center, который я основал четыре года назад. Поначалу учеников было немного. По крайней мере, хотелось большего. Но в этом сезоне народ толпой повалил в зал. Сегодня у нас тренируется более семидесяти фехтовальщиков, а это вдвое больше, чем во все предыдущие годы. Теперь вот ищем тренеров. Пока что привлек к тренировочному процессу своего ученика, бронзового призера Олимпийских США и Германию (Каролин Голубицки выступает за сборную Германии по фехтованию на рапирах - Прим. Е.С.). - Я живу в, там и провожу большую часть времени. В Калифорнии у меня есть свой фехтовальный клуб Golubitsky Fencing Center, который я основал четыре года назад. Поначалу учеников было немного. По крайней мере, хотелось большего. Но в этом сезоне народ толпой повалил в зал. Сегодня у нас тренируется более семидесяти фехтовальщиков, а это вдвое больше, чем во все предыдущие годы. Теперь вот ищем тренеров. Пока что привлек к тренировочному процессу своего ученика, бронзового призера Олимпийских игр в Рио и действующего вице-чемпиона мира Рейса Имбодена. Он работает не полную неделю, но его помощь ощутима. Помогает мне и жена. Но Каролин живет на две страны,и Германию (Каролин Голубицки выступает за сборную Германии по фехтованию на рапирах -).

Рейс тренируется у меня около двух лет. Как-то он написал мне на элктронную почту: «Хочу потренироваться у тебя. Можно?» Я не возражал. Единственным условием было, чтобы он сообщил об этом своему тренеру. Все должно быть по-человечески. В Европе сменить спортивный клуб не так уж и просто. Это скорее политический вопрос, который решается не за один день. А в Америке достаточно собрать свои вещи и махнуть рукой на прощание: «Всего хорошего. Я пошел». И так можно блуждать чуть ли не изо дня в день. Главное, на своей фехтовальной страничке в Интернете не забыть вписать название нового клуба.

США владельцу клуба приходится за все платить из собственного кармана. В Калифорнии аренда зала стоит очень дорого, а купить собственное помещение практически нереально. Прибавить к этому плату за кондиционеры, вывоз мусора, все коммунальные услуги и уборку… Поэтому и расценки у нас совершенно иные, чем в Европе. Та сумма, которую у нас платит один человек в месяц, в среднестатистическом европейском клубе составляет стоимость годового абонемента. В Европе мало частных клубов. Обычно спортивные клубы там существуют за счет различных дотаций и субсидий города (аренда зала и все коммунальные услуги оплачиваются из городского бюджета). Поэтому в европейских странах заниматься спортом дешевле, абонемент даже в лучшие клубы можно приобрести за символическую плату. А вот ввладельцу клуба приходится за все платить из собственного кармана. В Калифорнии аренда зала стоит очень дорого, а купить собственное помещение практически нереально. Прибавить к этому плату за кондиционеры, вывоз мусора, все коммунальные услуги и уборку… Поэтому и расценки у нас совершенно иные, чем в Европе. Та сумма, которую у нас платит один человек в месяц, в среднестатистическом европейском клубе составляет стоимость годового абонемента.

В моем клубе тренируются не одни американцы. Так сложилось, что китайские фехтовальщики, приезжая на западное побережье США , уже на следующий день приходят в мой клуб. А теперь, ко всему прочему, у нас фехтует подружка Рейса, Изаора Тибюс, которая на соревнованиях представляет Францию. На прошлом чемпионате мира в Лейпциге она стала бронзовым призером. После Игр в Рио Иза приехала к нам, побыла-погостила и решила остаться. И не прогадала: тот сезон стал самым успешным в ее карьере. Год она тренировалась на две страны, а с августа официально оформила переход в мой клуб. Французская федерация не хотела отпускать Изу. Но это был ее выбор: девушка мечтала быть рядом с любимым.

ЖЕНА ПОПРОСИЛА СНОВА ПРИНЯТЬ ЕЕ В УЧЕНИЦЫ

- А почему вы в свое время отдали жену тренироваться к другому тренеру?

- После Олимпиады в Лондоне я начал работать в США , и Карол практически все время была со мной, кроме необходимых сборов с командой и турниров. Постолимпийский сезон жена окончила серебром чемпионата мира. Все было хорошо, пока сборную Германии не возглавил итальянец Андреа Магро. Я знал его много лет, и все это время у нас были неплохие отношения. Поэтому его решение - запретить Каролин тренироваться в США - меня, мягко говоря, очень удивило. Это опытный тренер, и логично было бы предположить, что он начнет наводить мосты с личным наставником и мужем лидера сборной. Но все сложилось с точностью до наоборот: Каролин прилетала ко мне раз в год. И несколько раз в сезон я летал в Германию проведать ее. Это был полный… пердимонокль. «Ну, ничего, - думал я. - Сезон окончился с медалью. Теперь Карол возьмет паузу, и мы будем заниматься семьей». Но она заявила, что хочет продолжать фехтовать. Более того, хочет тренироваться у итальянца. Наивная: думала, он чему-то хорошему ее научит. И так дотренировалась, что со второй-третьей позиции мирового рейтинга стремительно стала скатываться вниз. Я сказал, что меня такой расклад не устраивает: если она хочет тренироваться у Магро, я умываю руки и прекращаю работать с ней. Каролин как-то легко согласилась.

Мы виделись раз в несколько месяцев. Мне было больно смотреть на фехтование жены: ни к чему хорошему это сотрудничество не приводило. Но чтобы понять это, Карол понадобилось немало времени. За полтора года до Олимпиады она опустилась в рейтинге так низко, как никогда до этого. И уже не поднималась на пьедесталы почета по четыре-пять раз за сезон, как это было на протяжении предыдущих лет. Дома я не раз жаловался родителям: «Так обидно за фамилию! И помочь хочется. Но пообещал ведь и ей, и себе, что и пальцем не пошевелю. Пусть теперь разгребает это сама». Мама убеждала, что жене просто необходимо помочь. Папа же был категоричным: «Отрезанный кусок к буханке не прицепишь». Но когда Каролин сама пришла и попросила снова принять ее в ученицы, я, не раздумывая, согласился. Единственным условием было прекращение сотрудничества с Магро. Но это было невозможно: в ином случае разразилась бы неприкрытая война. Поэтому мы договорились, что я не буду тренировать ее полноценно, а стану приезжать на соревнования и помогать хотя бы морально. В конечном итоге с огромными усилиями она пробилась на Олимпиаду в личном турнире. Но в Рио в первом же бою травмировалась: упала на колено, и отразрыва связок ее спасла без преувеличения сверхъестественная гибкость. Ногу долго лечили. Но даже теперь колено постоянно напоминает о себе, особенно при больших нагрузках.

- А чем в конечном итоге завершились тренерские войны?

- Андреа Магро уволили. Он судился с немецкой федерацией, но проиграл суд. А на его место пришел Джованни Бортолазо, еще один мой старый знакомый, который заслужил репутацию отличного специалиста. У нас были теплые отношения еще тогда, когда я сам работал в Италии. В марте он возглавил женскую сборную по фехтованию на рапирах, и у девочек сразу же пошел результат. Он очень быстро сумел успокоить подопечных и завоевать доверие. А с Каролин мы работаем с марта. Джованни ни секунды не был против. И уже через месяц после наших общих тренировок она стала третьей на этапе Кубка мира. А на чемпионате мира в Лейпциге сборная Германии впервые за много лет прошла в полуфинал командного турнира. А еще в этом году случится то, что планировали с Карол уже не один год: в мае мы станем родителями. Для нашей дочери уже придумали имя - Юна.

СЕГОДНЯ - ДИКТАТОР, ЗАВТРА - ЛУЧШИЙ ДРУГ

- Как это - работать с родственниками: тренироваться у отца и учить собственную жену?

- У меня никогда не было проблем с Каролин. Она на удивление дисциплинированный человек. Кому-то рассказать - не поверят. Всем семейным парам, где мужья тренируют собственных жен, всегда хочется одного: чтобы работа оставалась в зале, а дома господствовал семейный уют. Обычно так не получается. Но у нас все именно так. В зале Карол - спортсменка. Я сказал, она молча все сделала. На тренировке Каролин никогда не спорит со мной. После соревнований порадовались успехам, поражения обсудили и забыли - и снова за работу. Без слез, истерик и скандалов.

Она на удивление мудрая девушка. Не ревнует, что я тренирую Изу, ее соперницу, по сути. Воспринимает это как должное. Жизнь, даже спортивная, такая многогранная. Тут нельзя ставить вопрос ребром: «Я или она». Я прекрасно понимаю Рейса и Изу, ведь когда-то сам оказался в подобной ситуации. И благодарен жене, что не услышал от нее и слова упрека.

- Когда-то вы говорили, что тренер должен быть диктатором. С годами ваше мнение изменилось?

- Да. Тренер, на самом деле, должен быть разным. Сегодня - диктатором, завтра - лучшим другом, послезавтра - интересным собеседником. Мой отец - яркий пример тому. Он был диктатором, когда я был маленьким. Относительно недавно я узнал, что стал заниматься фехтованием незадолго после того, как папа начал тренировать. Я пришел в фехтование в 80-м, в год, когда Владимир Смирнов выиграл московскую Олимпиаду. А папа набрал первых учеников лишь за полгода до этого. И он в тот момент тоже проходил школу развития - в роли тренера.

Когда в фехтовании я стал личностью, отцовская жесткость куда-то исчезла. На самом деле, ему было еще сложнее, чем мне. Тяжелее переживать мои поражения. И сложнее находить со мной общий язык: когда в расцвете моей карьеры папа делал замечания, я довольно-таки резко на них реагировал. «Сынок, здесь нужно действовать несколько медленнее». - «Да какое медленнее! Наоборот, еще быстрее». В то время я всегда «знал» все лучше отца. И что бы ни случалось, у меня все было в норме. Папа не кричал на меня, не ругал. Вместо этого тщательно подбирал слова, чтобы успокоить и донести необходимую информацию. Высший тренерский пилотаж - подвести спортсмена к вершине убеждением и мягкостью. Так, как это делал мой отец.

Я тоже прошел фазы тренерского развития. Поначалу был жестким и свято верил, что это единственно правильный вариант. С возрастом же стал куда мягче. Хотя и сегодня, если нужно вставить «пистонов», делаю это без зазрения совести. Даже Рейс в свое время, если вел себя неправильно, попадал под «раздачу» (теперь он стал опытнее, мудрее и более профессионально относится к тренировкам). Карол, глядя, как я работаю с мальчиками, каждый раз удивляется: «Это же надо! С девочками ты совершенно другой человек». (Смеется). Я никогда не сержусь на девочек. Если они делают что-то не то, я шучу. Но шучу с определенным намеком, и они понимают, что на самом деле это серьезно. И исправляются.

- Вы помните свой первый бой?

- Это было 31 марта, в последний день школьных каникул: тогда папа впервые взял меня с собой в зал. Наверное, для того, чтобы я не шатался без дела. Меня тогда особо не интересовало фехтование (на тот момент я уже года четыре занимался плаванием). Но в зале нужно было чем-то развлечь себя. Поэтому взял рапиру и начал тыкать в мишень. А потом попросил, чтобы мне дали защитное снаряжение и позволили немножко пофехтовать. Меня выпустили на дорожку, и я выиграл у мальчика, который уже некоторое время занимался фехтованием. Дома я сказал маме: «Теперь буду фехтовать!» Но отец был категорично против. Почему? Потому что фехтование - это в определенном роде политический вид спорта , где судьба спортсмена зависит от третьего человека, судьи. Мне не раз приходилось проходить подобные испытания. И, к счастью, удавалось выстоять.

- Значит ли это, что если бы не судейский фактор, побед в вашем и без того безразмерном списке могло быть гораздо больше?

- Иногда даже один украденный укол - это слишком много. Случается, всего лишь один укол, присужденный не в ту сторону, и ты проиграл весь бой. Фехтование невозможно без судейских ошибок. Одна-две - это минимум, хуже, когда четыре или пять… Именно субъективное видение рисунка боя решило судьбу олимпийского золота на Играх в Барселоне. Я фехтовал финал с французом Филиппом Омнесом. Тот бой как раз и судил Андреа Магро. Счет был 3:2 в пользу соперника. Я до сих пор считаю, что итальянец неправильно присудил одну фразу: просто ошибся, злого умысла у него не было. Но на экваторе решающего боя вести должен был я. Год спустя, на чемпионате мира в Германии, я будто бы пережил дежа-вю: в третьем, решающем бою при счете 2:2 возле дорожки снова стоит Магро и вновь не может «прочитать» довольно тонкую фразу. И отдает преимущество моему уже немецкому визави… 3:5 - и я вновь проигрываю финал важнейших соревнований. Но все судейские ошибки давным-давно канули в небытие: в анналах фехтовальной истории остался лишь сухой результат.

МНЕ НРАВИЛОСЬ СМЕШИТЬ ЗРИТЕЛЕЙ

- По статистике даже у лидеров мирового рейтинга поигранных боев больше, чем побед. Вы вели статистику собственных побед и поражений?

- Думаю, у меня все обстояло иначе. В 1992-м я стал вторым на Олимпиаде, но при этом выиграл общий зачет Кубка мира, был первым в мировом рейтинге. Сразу после тех Игр ввели новую систему проведения соревнований - на выбывание, актуальную и по сей день. Раньше мы фехтовали два дня: несколько пулек по кругу, а потом плей-офф с утешением. Очень утомительная система, которая давала возможность для различных хитростей и манипуляций. Согласно новой системе первые (согласно рейтингу) шестнадцать фехтовальщиков первый день не фехтуют. А начинают соревноваться сразу же на выбывание: проиграл - вылетел, все как на настоящей дуэли. Эта система - идеальный вариант для возрастных и травмированных спортсменов. Чтобы выиграть соревнования, нужно было одержать победу в шести поединках. А так как я практически всегда оказывался в финальной восьмерке (а чаще всего в финале или даже на вершине пьедестала почета), побед у меня было все-таки больше.

- Вам удавалось относиться к поражениям философски: не выиграл сегодня - значит не судьба?

- К поражениям я всегда относился болезненно. Но в то же время они были для меня наилучшим стимулом. Если проигрывал соревнования, а особенно дважды подряд, а тем более на ранних стадиях, спортивная злость просто зашкаливала. В таком состоянии я становился опасным. (Улыбается). И на следующих двух-трех стартах сражался, словно не на жизнь, и, как правило, побеждал. Сейчас неудачи моих учеников огорчают меня не меньше. Хотя, на самом деле, поражения бывают разные. Одно дело, когда дерешься бесстрашно за каждый укол и при этом проигрываешь. На тренировках за такие поражения я даже хвалю подопечных. «Не важно, - говорю им, - выиграешь ты сейчас или нет. Гораздо важнее, чтобы ты дрался. С таким задором и отвагой в следующий раз мы обязательно победим».

Когда ученик слышит твои подсказки и замечания и тут же старается перенести все на дорожку, когда ему с твоей помощью удается переломить ход боя и победить, тогда радуешься от души вместе с ним. А вот когда спортсмен боится собственной тени… У меня в таком случае даже злости не хватает. Становится так безысходно грустно и так жалко их, что даже голос повысить не могу. Глубоко внутри ученик знает всю правду такого поражения. Когда соперник на две головы сильнее тебя, дать ему бой - уже маленькая победа. А когда шанс на победу есть, когда можешь победить, тогда просто обязан сделать это. Но нередко эта возможность вырвать победу в равном бою парализует, вызывает приступы паники и страха. Это заведомое поражение, которое печалит меня больше всего.

- В газетах писали, что фехтовальная дорожка была для вас скорее театральными подмостками, нежели спортивной ареной…

- И своя правда в этом есть. Когда был помоложе, я вел себя на дорожке, словно пижон. И по этой причине нередко проигрывал. С французского pigeon переводится как «голубь». А поскольку я Голубицкий, пижон - это обо мне, с какой стороны не посмотри. (Смеется). Мои старые друзья-французы нередко кричали мне вслед: «Мсье Пижон, мсье Пижон!» Мне нравилось выходить на дорожку и делать все эффектно: наносить красивые уколы, смешить зрителей, чтобы всем было весело и приятно. Нередко по этой причине я терял концентрацию и не выигрывал решающие бои, становился вторым или третьим, когда просто обязан был побеждать. А потом втихаря злился. Когда же возмужал и стал матерым фехтовальщиком, научился совмещать эффектность с результативностью. Я мог шутить с судьей или зрителями, поражать красивыми фразами и при этом доводить дело до победного конца.

- А как реагировали соперники, когда во время боя вы снимали маску и смеялись им в лицо?

- Прямо вот так в лицо сопернику я, на самом деле, никогда не смеялся. Улыбался, заигрывал с публикой, но никогда не относился к визави с неуважением. Правда, нередко соперники все равно злились на мое веселье. Лишь годы спустя, когда мы все закончили фехтовать и начали пересекаться на различных турнирах уже как тренеры или спортивные функционеры (а с некоторыми даже работали бок-о-бок в зарубежных клубах и сборных), я понял, что те мои старые-добрые соперники искренне полагали, что я насмехался над ними. «Помнишь, как некрасиво ты повел себя вот в том бою?» - временами они ворошили прошлое с завидной дотошностью. Меня поначалу это шокировало. Я хотел нравиться и смешить. Но при этом никогда не опускался до обид и насмешек. И вот чтобы исправить это недоразумение, годы спустя я снова и снова просил у бывших соперников прощение. И заново начинал знакомиться с теми, с кем не один год провел на дорожке.

Сегодня те, кто в свое время считались довольно средней руки фехтовальщиками (которых я просто не замечал и ничего о них не знал), возглавляют сборные команды своих стран. Тогда я гонял их по дорожке, а теперь вот некоторые из них пытаются взять своеобразный реванш. (Смеется).

НАЧАЛ ВЕРИТЬ В ПУТЕШЕСТВИЯ ВО ВРЕМЕНИ

- Вы рассказывали, что на дорожке умели останавливать время: в моменты наивысшей концентрации все действия противника казались вам словно в замедленной съемке. Вам удалось понять природу этого феномена?

- Не в последнюю очередь благодаря этому я начал верить в путешествия во времени и другие чудеса. Обычно я об этом не распространяюсь, поскольку общество считает нечто подобное ересью. Хотя физики-теоретики уже неоднократно доказывали, что на самом деле это возможно. На дорожке же время действительно было для меня условным понятием и текло, вероятно, по иным законам, нежели у соперников. Поэтому я мог видеть их намерения в прямом смысле этого слова. Именно видеть, а не предугадывать, как это обычно происходит в фехтовании на больших скоростях. Пребывая на пике формы, я четко видел, куда противник собирается нанести укол, и не позволял ему это сделать. Нечто подобное случается у меня до сих пор. Бывает, ляпну что-то, особо не задумываясь. А потом эти слова воплощаются в реальность - спустя минуту, день или месяц. Это страшно, на самом деле. Моя жена, дочь, родители и близкие друзья, которые вычислили эту мою особенность, время от времени говорят, прикладывая палец к губам: «Ты вот только не говори ничего по этому поводу, ладно?»

- Которую из множества своих побед вы считаете самой яркой?

- Золото чемпионата мира-1997 в Кейптауне. Я переживал непростой период. Но все же сделал то, к чему так долго стремился. Финальный бой против корейца Ким Ен Хо (того самого, который три года спустя в Сиднее обыграл меня и стал олимпийским чемпионом) был поистине эпическим. Любители фехтования со стажем помнят, как я вел у Кима 11:3. А спустя несколько минут счет был уже 14:14. Мне удалось собраться, нанести победный укол и впервые в карьере стать чемпионом мира в личном зачете. Потом я еще два раза выигрывал чемпионаты мира (это стало рекордом: до меня никому не удавалось трижды подряд побеждать на планетарных первенствах). Но та первая победа была особенной. Ее я посвятил своей дочери.

- А какое из поражений стало самым обидным?

- Все мои не выигранные Олимпиады. В Барселоне я проиграл французу Филиппу Омнесу. Наверное, впервые в жизни. До этого никогда не проигрывал ему. Я не мог понять причину того поражения. Поэтому больно было вдвойне. Спустя четыре года Игры в Атланте просто обязан был выигрывать (я мог сделать это, а значит, должен был). Но не сложилось. В Сиднее камнем преткновения стал упомянутый мною Ким. Я вновь вел у него по ходу боя, но проиграл с разгромным счетом. За несколько месяцев до Олимпиады в одном телеинтервью сказал: «Я был бы рад любой медали. Меня на самом деле устроит серебро, и даже бронза». Я уже не был тем максималистом, как в начале карьеры. Жизненные перипетии снова затянули меня в свой водоворот.

Личная жизнь вновь, как и четыре года до этого, трещала по всем швам, и в этом шторме я не мог оставаться спокойным и сосредоточенным исключительно на подготовке к соревнованиям. В такие моменты ты думаешь только о том, что сказать и как правильно поступить. Тогда главным вопросом было не то, какая атака самая эффективная, а защита самая надежная. Главным было: «Как жить дальше?» Жить на копейки, в чужой стране, заниматься не своей подготовкой, а тренировать других людей. Тренером, так сложились обстоятельства, я стал спонтанно. И, между прочим, именно в тот непростой период выиграл три свои чемпионата мира. Временами вздыхаю, думая о том, что своего в фехтовании я все же не добрал. Хотя, на самом деле, мне грех жаловаться. В моей карьере было много ярких побед.

Фехтование - вся моя жизнь, которая началась, когда мне было десять. И которая не закончилась уходом из спорта . Я фехтовал 21 год. И ровно столько же лет работаю тренером (а еще я был судьей, обслуживал чемпионаты мира и другие международные турниры). Это как воздух. Когда он есть, ты просто дышишь, не думая о его существовании. Но когда его нет, ты не можешь жить, ты просто задыхаешься.

ФЕХТОВАНИЕ КАК ЛУЧШАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ

- Когда наблюдаете за поединками фехтовальщиков со стороны, не возникает ли желание самому снова выйти на дорожку?

- Нет. Я решил окончить спортивную карьеру, и на следующий день проснулся счастливым. От того, что не нужно с восходом солнца вставать и продолжать эту безумную гонку : бежать на тренировки, залечивать травмы, восстанавливаться. Кричать, проигрывая и побеждая. И бороться, бороться, бороться… Это было непривычно и потому особенно радостно - осознавать, что за ужином можно выпить бокал вина или кружку пива и позволить себе расслабиться. А утром не спеша пойти в зал, помочь размяться своему спортсмену и неспешно вести его во время соревнований. У меня до сих пор случаются эти приступы безумной радости. Когда просыпаешься утром с улыбкой и вздыхаешь с облегчением: «Ой, как хорошо, что я не фехтую».

Морально я уже давно устал от фехтования. К Олимпиаде-2000 я готовился в Голландии, а папа был в Киеве . То есть уроки я не получал, а на сборы приезжал раз в год. Мало кто знает, чего мне стоило поддерживать форму и оставаться на высочайшем уровне. Практически все время я занимался не собой, а своими учениками, тренировался потихоньку вместе с ними. Все проблемы также приходилось решать самому. Договориться с массажистом и заплатить ему из своего кармана. Сауна - городская, и опять же за собственные деньги. Хорошего медицинского обслуживания не было. Да и просто выезжать на собственные турниры было за счастье. Если получалось хотя бы раз в месяц, считал это удачей. А так обычно возил на соревнования учеников. Сильнее от этого я не остановился. С каждым сезоном шансов проиграть становилось все больше. Поэтому карьеру окончил по фехтовальным меркам довольно-таки рано, в 31 год. Сегодня есть немало примеров, когда фехтуют (и довольно-таки успешно) до сорока лет. Но у каждого свой срок.

- Вы загодя планировали свой уход из спорта?

- И да, и нет. На Олимпиаде в Сиднее последняя встреча сборной Украины была с командой Германии, мы фехтовали за пятое место. Мы (Леша Кругляк, Леша Брызгалов и я) ждали своего выхода в call-room, а на скамейке напротив сидели немцы. И я сказал: «Все, ребята, это моя последняя встреча, последние мои бои». По ходу встречи мы проигрывали, я выходил на завершающий бой, когда на табло было 40:32 в пользу немцев. И в этом бою с лидером сборной Германии, Ральфом Биссдорфом, ставшим в личном турнире серебряным призером этих Игр, мне удалось совершить маленькое чудо. Я обыграл Ральфа 13:3 и закончил встречу 45:43 в нашу пользу. А после этого боя окончил карьеру. Правда, лишь на некоторое время, потом все же вернулся. Тогда я жил в Голландии, и переживал далеко на самые лучшие времена. Поэтому сказал себе: «Ты не можешь вот так закончить. Иди и фехтуй, иначе у тебя крыша поедет».

Так и вернулся. У меня назревала травма стопы, которая потом проявилась во всей красе. Но я не обращал внимания на боль и дискомфорт. Фехтование было самой действенной психотерапией. Я начал готовиться к новому сезону. И на первом турнире, Кубке мира в Париже, многие фехтовальщики - мои соперники, и их тренеры - подходили ко мне пожать руку и поблагодарить за то, что я вернулся. Мне было приятно такое внимание. Хотя из-за травмы не мог фехтовать в полную силу (в марте на завершающем кубковом этапе в Венеции соревновался практически на одной ноге), я выиграл тот турнир.

Каждый мой шаг отдавал резкой болью, я не мог наступать на правую ногу. И перед полуфиналом вновь сказал: «Это мой последний турнир. Теперь уже окончательно и бесповоротно». Тот сложнейший и напряженнейший полуфинал я выиграл одним уколом. А в финале победил легко и красиво, нанося эффектные уколы. И после этого ушел, уже официально и без всякого сожаления.