УХЛ: Динамо впервые обыграло Кременчук

Кременчужане и МХК "Динамо" сыграли в рамках 38-го тура УХЛ. В поединке подопечные Александра Савицкого, дважды уступая в счёте, всё-таки переиграли "динамовцев" благодаря решающей шайбе Артёма Шиманского.

В отличии от предыдущей встречи, когда первую шайбу игроки МХК "Динамо" отправили в ворота кременчужан уже на первой минуте поединка, обе команды начали стартовый период более осторожно. И хоть игроки обоих клубов неоднократно опасно угрожали воротам противника, однако, надёжная игра вратарей Никиты Петленко и Владислава Гурко не позволила открыть счёт в поединке.

Вторую двадцатиминутку команды провели по сценарию первой, обмениваясь неоднократными атаками. Однако завладеть преимуществом ни одному из клубов так и не удалось, и на второй перерыв хоккеисты вновь отправились при нулях на табло.

В заключительном периоде ненужное удаление в составе "Кременчука" сыграло на руку подопечным Александра Сеуканда: Владимир Чердак, подтвердив статус лидера и капитана своей команды, наконец-то открыл счёт в поединке.

"Кременчук", в свою очередь, хоть и старался отыграться, но "динамовцы" твёрдо решили добыть победу и не позволили забросить шайбу в свои ворота. Во многом команда Александра Сеуканда своей победой обязана голкиперу "сине-белых" Владиславу Гурко, который мастерски отражал все броски противника.

22-го февраля ещё два поединка 38-го тура УХЛ - в 18:00 сыграют "Волки" с "Галицкими Львами", а в 18:45 в Белой Церкви сойдутся лидеры текущего чемпионата "Белый Барс" и "Донбасс".

"Кременчук" – МХК "Динамо" (0:0, 0:0, 0:1)
Шайбы: 0:1 Чердак (Поддубный, Олейник - больш.), 45:24


Terrikon со ссылкой на УХЛ


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