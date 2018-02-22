Ди Франческо: Доволен одним таймом

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо – о поединке в Харькове.

– Почему ваши подопечные провели два разных тайма?

– В данный момент нам не хватает умения длительное время действовать в одном ключе. Хорошо начали и выполняли установку, но счет 1:1 стал переломным – после него потеряли контроль. Отдаю должное "Шахтеру" – это сильная команда, одержавшая заслуженную победу. Надеюсь, что сможем отыграться в ответном матче. Будет сложно, но мы приложим все усилия.

– Какое решение вы бы изменили, будь такая возможность? Все равно выпустили бы Флоренци в старте?

– Я не стану корить за пропущенный мяч конкретно его, потому что в том эпизоде виноваты все. В таких ситуациях нужна подстраховка и взаимопомощь. Мой состав был бы точно таким же. Считаю, что поступил правильно, выпустив Флоренци, – делаю вывод по итогам первого тайма, который провели отлично. К счастью, у нас еще есть ответный матч. Хочу максимально сохранить игру первых 50 минут и забыть о 40 следующих.

– Неудачный второй тайм – ментальная проблема или вопрос физических кондиций?

– Нет, у "Ромы" достаточный ресурс, чтобы отлично работать все 90 минут. Это действительно ментальный аспект. До перерыва у нас была скорость в принятии решений, контроле мяча и переходе в атаку. Во втором тайме "Шахтер" легко возвращался назад, и над этим нужно потрудиться.

– Что вы говорили подопечным в перерыве?

– Играть в том же ключе и сделать все возможное, чтобы забить второй мяч. Однако на старте тайма у меня возникло впечатление, что ребята были довольны тем, как складывается ход встречи, и были не против закончить ее со счетом 1:0. В этом я вижу основную проблему итогового результата: мы не были достаточно агрессивны впереди.

– Схема 4–2–3–1 не оказалась успешной?

– Это не имело большого значения. При обороне один полузащитник опускался, так что наше построение было тем же. Пришлось сложно в первые 10 минут, когда по левому флангу атаки "Шахтера" опасно подключался Исмаили. Нам удалось решить данную проблему, и остаток первого тайма команда провела на высоком уровне. Я доволен этим отрезком.