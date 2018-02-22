Богдан Бутко: Когда такие эмоции и поддержка, холод не страшен. Футбол

Защитник "Шахтера" Богдан Бутко поделился с каналом "Футбол 2" своими ощущениями от победы над "Ромой" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

- Могли победить и с большим счетом, забей мы в конце. Но эмоции положительные, спасибо болельщикам, поддержка супер. Идем дальше.

Первый тайм дался тяжело, а во втором сыграли супер. Создавали моменты, а потом играли по счету. Главное, что выиграли, нужна была победа.

Холод ощущался. Но когда много эмоций, много движения, поддержка, то холод уже не страшен.

После перерыва мы перестроились. Нас заставляли это сделать трибуны, мы играли дома. Надо было выиграть, мы это и сделали. Положительные эмоции - это всегда хорошо.

Не хочу говорить, кто ошибся в пропущенном голе. Все ошибаются. Будем исправлять ошибки. Переломный момент - наш гол. Мы почувствовали, что можем забить еще, заиграли увереннее, - сказал Бутко.