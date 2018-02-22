Богдан Бутко: Когда такие эмоции и поддержка, холод не страшен. Футбол

Защитник "Шахтера" Богдан Бутко поделился с каналом "Футбол 2" своими ощущениями от победы над "Ромой" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

- Могли победить и с большим счетом, забей мы в конце. Но эмоции положительные, спасибо болельщикам, поддержка супер. Идем дальше.

Первый тайм дался тяжело, а во втором сыграли супер. Создавали моменты, а потом играли по счету. Главное, что выиграли, нужна была победа.

Холод ощущался. Но когда много эмоций, много движения, поддержка, то холод уже не страшен.

После перерыва мы перестроились. Нас заставляли это сделать трибуны, мы играли дома. Надо было выиграть, мы это и сделали. Положительные эмоции - это всегда хорошо.

Не хочу говорить, кто ошибся в пропущенном голе. Все ошибаются. Будем исправлять ошибки. Переломный момент - наш гол. Мы почувствовали, что можем забить еще, заиграли увереннее, - сказал Бутко.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
ОИ-2018: состав украинской женской команды на эстафету в биатлонеОИ-2018: состав украинской женской команды на эстафету в биатлоне
Эберг выиграла индивидуальную гонку, украинки потерпели очередную неудачуЭберг выиграла индивидуальную гонку, украинки потерпели очередную неудачу
Олимпиада 2018, хоккей: первые победы Канады и ЧехииОлимпиада 2018, хоккей: первые победы Канады и Чехии
Хачериди: Греки провоцировали, кричали после любого касания. ФутболХачериди: Греки провоцировали, кричали после любого касания. Футбол
Дарья Домрачева: это последняя для меня ОлимпиадаДарья Домрачева: это последняя для меня Олимпиада
Блок рекламы


Похожие новости
Паулу Фонсека: Мы не будем защищать в Риме этот счет. ФутболПаулу Фонсека: Мы не будем защищать в Риме этот счет. Футбол
В центре Харькова подрались фанаты "Шахтера" и "Ромы" (ВИДЕО). ФутболВ центре Харькова подрались фанаты "Шахтера" и "Ромы" (ВИДЕО). Футбол
Нойк: на первую зарплату в Шахтере пошел играть в компьютерные игры. ФутболНойк: на первую зарплату в Шахтере пошел играть в компьютерные игры. Футбол
Салах: Никогда не играл так близко к чужим воротам, как в ЛиверпулеСалах: Никогда не играл так близко к чужим воротам, как в Ливерпуле
Инсинье: Меня не брали ни в одну команду из-за роста. ФутболИнсинье: Меня не брали ни в одну команду из-за роста. Футбол
Моуринью: Мечтать о победе в ЛЧ начинаешь на стадии четвертьфинала. ФутболМоуринью: Мечтать о победе в ЛЧ начинаешь на стадии четвертьфинала. Футбол
Фабрегас: На Камп Ноу должны сыграть в свой футболФабрегас: На Камп Ноу должны сыграть в свой футбол
Хави: Барселона - не только школа футбола, но и школа жизниХави: Барселона - не только школа футбола, но и школа жизни
Парцвания: Мариуполю присудили три очка, так что Карпаты надо побеждать. ФутболПарцвания: Мариуполю присудили три очка, так что Карпаты надо побеждать. Футбол
КДК ФФУ оштрафовал гендиректора Шахтера. ФутболКДК ФФУ оштрафовал гендиректора Шахтера. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости