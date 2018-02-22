Паулу Фонсека: Мы не будем защищать в Риме этот счет. Футбол

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека рассказал каналу "Футбол 1" о победе над "Ромой" (2:1).

- Могу сказать, что мы встретились с великой командой. Важно было выиграть. Понятно, что желательно было не пропускать, но важно было перевернуть результат и победить. Игра была непростой, особенно первый тайм. Были сложности с тем, чтобы показать свою игру. Это заслуга "Ромы". Но мы хорошо показали себя, было много моментов, чтобы забивать. "Рома" тоже действовала организованно.

В перерыве мы устранили проблемы с позиционированием и провели отличный тайм. У вратаря "Ромы" было 2-3 нереальных сэйва.

Пропущенный гол? Ошибка стартует с начала. Мы не должны были прессинговать так высоко, это создало дисбаланс. Не повезло и с отскоком.

В первом тайме мы начинали разыгрывать от ворот, и это ослабило прессинг "Ромы". В перерыве мы исправили позиционирование. Больше стало моментов, больше владели мячом. Не забили еще, потому что вратарь себя отлично показал.

Мы поняли, что линия обороны "Ромы" базировалась чуть ли не в центре. Нужно было забрасывать мяч за спины. Так пришел гол Феррейры. Что касается Фреда, то он очень много отрабатывал такие штрафные. Мы как раз говорили со своим помощником, что сейчас будет гол. Я в это верил. Фред - очень храбрый игрок. Он рискует, старается оставаться мячом во время прессинга. Но сегодня вся команда показала себя на отличном уровне, особенно второй тайм.

К матчу в Риме у нас будет больше игрового ритма. Это очень сложная задача. Но мы не будем защищать этот результат, это 100%. Постараемся быть самими собой. Если будем только защищаться, все окажется сложнее. А сейчас шансы остаются у обеих команд. Забей Феррейра на последней минуте, все было бы сложнее для "Ромы". Но сейчас все открыто, хоть преимущество перед второй игрой у нас.

"Рома" - хладнокровная команда. Непросто с такой инвертировать результат, - подытожил Фонсека.




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