Новостей.COM ⇒
2018-02-22
В центре Харькова подрались фанаты "Шахтера" и "Ромы" (ВИДЕО). Футбол
Стычка футбольных фанатов произошла на площади Свободы ориентировочно за час до начала 1/8 финала Лиги Чемпионов - игры донецкого "Шахтера" и итальянской команды "Рома".
Фото: zn.ua
Как сообщают в соцсетях, в драке принимали участие около 50 харьковчан и 40 римлян. После непродолжительной стычки сотрудники полиции оттеснили агрессивных фанатов друг от друга. После чего оппонентов разделили и, рассадив по двум автобусам, увезли. По одним данным, болельщиков доставили на стадион, по другой информации - в отдел полиции.
По информации отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, информации о пострадавших или доставленных в отделы полиции пока не поступало.
Напомним, в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов на стадионе "Металлист" в Харькове 21 февраля римский клуб "Рома" встречается с донецким "Шахтером".
!
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
«« Олимпиада-2018: Норвежские лыжники - первые в командном спринте
22.02.2018 05:15
22.02.2018 05:15
Паулу Фонсека: Мы не будем защищать в Риме этот счет. Футбол »»
22.02.2018 05:23
22.02.2018 05:23
←+Ctrl+→