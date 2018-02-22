В центре Харькова подрались фанаты "Шахтера" и "Ромы" (ВИДЕО). Футбол

Стычка футбольных фанатов произошла на площади Свободы ориентировочно за час до начала 1/8 финала Лиги Чемпионов - игры донецкого " Шахтера " и итальянской команды "Рома".

Фото: zn.ua

Как сообщают в соцсетях, в драке принимали участие около 50 харьковчан и 40 римлян. После непродолжительной стычки сотрудники полиции оттеснили агрессивных фанатов друг от друга. После чего оппонентов разделили и, рассадив по двум автобусам, увезли. По одним данным, болельщиков доставили на стадион, по другой информации - в отдел полиции.

По информации отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, информации о пострадавших или доставленных в отделы полиции пока не поступало.

Напомним, в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов на стадионе "Металлист" в Харькове 21 февраля римский клуб "Рома" встречается с донецким "Шахтером".