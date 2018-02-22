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2018-02-22
Олимпиада-2018: Норвежские лыжники - первые в командном спринте
Норвежцы Мартин Йонсруд Сундбю и Йоханнес Клебо выиграли золотые медали в командном спринте на Олимпиаде-2018.
РоSSияне Александр Большунов и Денис Спицов уступили победителям 1,7 секунды.
Мартин Йонсруд Сундбю и Йоханнес Клебо. Фото: nrk.no
Бронзу взяли французы Морис Манифика и Ришар Жув.
Лыжные гонки
Пхенчхан (Корея)
XXIII Олимпийские зимние игры
Мужчины
Командный спринт (С)
Финал
1. Норвегия (Мартин Йонсруд Сундбю, Йоханнес Клебо) - 15.56,2
2. РоSSия (Денис Спицов, Александр Большунов) - отставание 1,7
3. Франция (Морис Манифика, Ришар Жув) - 2,0
4. Швеция (Маркус Хельнер, Калле Хальфварссон) - 3,1
5. Италия (Дитмар Неклер, Федерико Пеллегрино) - 18,6
6. США (Эрик Бьорнсен, Саймон Хэмилтон) - 20,7.
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