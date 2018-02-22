Олимпиада-2018: Норвежские лыжники - первые в командном спринте

Норвежцы Мартин Йонсруд Сундбю и Йоханнес Клебо выиграли золотые медали в командном спринте на Олимпиаде-2018.
 
РоSSияне Александр Большунов и Денис Спицов уступили победителям 1,7 секунды.
Фото Олимпиада-2018: Норвежские лыжники - первые в командном спринте
Мартин Йонсруд Сундбю и Йоханнес Клебо. Фото: nrk.no
 
Бронзу взяли французы Морис Манифика и Ришар Жув.
 
Лыжные гонки
 
Пхенчхан (Корея)
 
XXIII Олимпийские зимние игры
 
Мужчины
 
Командный спринт (С)
 
Финал
 
1. Норвегия (Мартин Йонсруд Сундбю, Йоханнес Клебо) - 15.56,2
 
2. РоSSия (Денис Спицов, Александр Большунов) - отставание 1,7
 
3. Франция (Морис Манифика, Ришар Жув) - 2,0
 
4. Швеция (Маркус Хельнер, Калле Хальфварссон) - 3,1
 
5. Италия (Дитмар Неклер, Федерико Пеллегрино) - 18,6
 
6. США (Эрик Бьорнсен, Саймон Хэмилтон) - 20,7.
 


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
ОИ-2018: состав украинской женской команды на эстафету в биатлонеОИ-2018: состав украинской женской команды на эстафету в биатлоне
Олимпиада 2018, хоккей: первые победы Канады и ЧехииОлимпиада 2018, хоккей: первые победы Канады и Чехии
Дарья Домрачева: это последняя для меня ОлимпиадаДарья Домрачева: это последняя для меня Олимпиада
Хачериди: Греки провоцировали, кричали после любого касания. ФутболХачериди: Греки провоцировали, кричали после любого касания. Футбол
НХЛ: Виннипег громит Колорадо, Филадельфия сильнее КоламбусаНХЛ: Виннипег громит Колорадо, Филадельфия сильнее Коламбуса
Блок рекламы


Похожие новости
Олимпиада-2018: Горький ледОлимпиада-2018: Горький лед
УХЛ: Динамо впервые обыграло КременчукУХЛ: Динамо впервые обыграло Кременчук
Олимпиада 2018: американки берут золото в хоккее - впервые за 20 летОлимпиада 2018: американки берут золото в хоккее - впервые за 20 лет
Летающие лыжники выиграли 11-е золото для НорвегииЛетающие лыжники выиграли 11-е золото для Норвегии
Олимпиада-2018: драма и триумф Фуркада в масс-стартеОлимпиада-2018: драма и триумф Фуркада в масс-старте
Норвежские лыжницы выиграли Олимпиаду в эстафете 4х5 км смешанным стилемНорвежские лыжницы выиграли Олимпиаду в эстафете 4х5 км смешанным стилем
Олимпиада 2018, хоккей: первые победы Канады и ЧехииОлимпиада 2018, хоккей: первые победы Канады и Чехии
Олимпиада 2018: шведская лыжница берет золото в спринтеОлимпиада 2018: шведская лыжница берет золото в спринте
Олимпиада-2018: Лундбю принесла Норвегии вторую золотую медальОлимпиада-2018: Лундбю принесла Норвегии вторую золотую медаль
Сборная РоSSии впервые вызвала футболиста из КрымаСборная РоSSии впервые вызвала футболиста из Крыма
Последние новости
Подгружаем последние новости