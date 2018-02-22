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Олимпиада-2018: Норвежские лыжники - первые в командном спринте Норвежцы Мартин Йонсруд Сундбю и Йоханнес Клебо выиграли золотые медали в командном спринте на Олимпиаде-2018. РоSSияне Александр Большунов и Денис Спицов уступили победителям 1,7 секунды. Мартин Йонсруд Сундбю и Йоханнес Клебо. Фото: nrk.no Бронзу взяли французы Морис Манифика и Ришар Жув. Лыжные гонки Пхенчхан (Корея) XXIII Олимпийские зимние игры Мужчины Командный спринт (С) Финал 1. Норвегия (Мартин Йонсруд Сундбю, Йоханнес Клебо) - 15.56,2 2. РоSSия (Денис Спицов, Александр Большунов) - отставание 1,7 3. Франция (Морис Манифика, Ришар Жув) - 2,0 4. Швеция (Маркус Хельнер, Калле Хальфварссон) - 3,1 5. Италия (Дитмар Неклер, Федерико Пеллегрино) - 18,6 6. США (Эрик Бьорнсен, Саймон Хэмилтон) - 20,7. Спорт-Экспресс

Спорт-Экспресс

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