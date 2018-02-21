Тренер сборной Германии: наша мечта стала реальностью
Тренер сборной Германии по хоккею Марко Штурм прокомментировал сенсационный результат своей команды на Олимпийских играх в Южной Корее.
"Мы обыграли отличную команду, действующего чемпиона мира и это большое достижение, - приводят слова Штурма информационные агентства. - Хотел бы поблагодарить парней за этот прекрасный результат. Мы сражались как команда, стояли вместе, поэтому эта победа стала примером того, как можно добиться результата за счет именно командных действий. Это была наша мечта. И теперь эта мечта стала реальностью".
Напомним, что хоккеисты сборной Германии в овертайме одолели команду Швеции в 1/4-финала Олимпийских игр. Поединок в Канныне завершился со счетом 4:3 (2:0, 0:0, 1:3, 1:0). В полуфинале 23 февраля сборная Германии сыграет со сборной Канады.
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21.02.2018 16:28