Свитолина выходит в четвертьфинал турнира в Дубае
Первая ракетка Украины Элина Свитолина победно стартовала на турнире WTA Premier с призовым фондом более $2,6 миллиона в Дубае.
Во втором круге турнира Свитолина с большим трудом обыграла китаянку Ван Цян со счетом 6:1, 5:7, 6:2. Отметим, что встреча длилась более двух часов. Примечательно, что Элина одержала победу, реализовав третий матчбол.
В четвертьфинал украинка сыграет с японкой Наоми Осакой. Пока счет личных встреч 1:2 пользу японки.
Ранее, напомним, другая украинка Леся Цуренко не сумела выйти во второй круг турнира в Дубае, уступив итальянке Саре Эррани (Q) – 4:6, 3:6. Поединок теннисисток продолжался почти два часа. При этом украинка не смогла сделать ни одной подачи на вылет, допустив пять двойных ошибок.
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