Тренер АЕКа: едем в Киев за победой
По итогам первого матча 1/16 финала Лиги Европы АЕК и "Динамо" не выявили сильнешего. Маноло Хименес утверждает, что на результат матча повлияла недооценка соперника.
"В первом матче с "Динамо" мы недооценили соперника, дали ему почувствовать уверенность в первые 20 минут. Мы проанализировали этот матч и в игре с "Ксанти" устранили ошибки. Победа в матче чемпионата помогла нам подготовиться к ответной игре с "Динамо".
Мы уверенны в своих силах и едем в Киев за победой. Никто не планирует доводить игру до серии пенальти", - сказал Хименес.
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