Тренер АЕКа: едем в Киев за победой

По итогам первого матча 1/16 финала Лиги Европы АЕК и "Динамо" не выявили сильнешего. Маноло Хименес утверждает, что на результат матча повлияла недооценка соперника.

"В первом матче с "Динамо" мы недооценили соперника, дали ему почувствовать уверенность в первые 20 минут. Мы проанализировали этот матч и в игре с "Ксанти" устранили ошибки. Победа в матче чемпионата помогла нам подготовиться к ответной игре с "Динамо".