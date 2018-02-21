ОИ-2018: состав украинской женской команды на эстафету в биатлоне

Старший тренер женской сборной Украины Урош Велепец обнародовал состав на женскую эстафету на Олимпийских играх в Южной Корее.

Как сообщается на странице UA:БІАТЛОН в facebook, Украину представят Ирина Варвинец, Вита Семеренко, Юлия Джима и Анастасия Меркушина.

Накануне, напомним, лидер мирового биатлона Мартен Фуркад выиграл свое третье олимпийское золото на Олимпийских играх 2018 года, выиграв смешанную эстафету с командой Франции.

Украинцы в составе Ирины Варвинец, Юлии Джимы, Дмитрия Пидручного и Артема Примы с отставание в минуту и 12 секунд заняли седьмое место с пятью промахами, но без штрафных кругов.

Биатлон, смешанная гонка (женщины 2Х6 км, мужчины 2Х7,5 км)

1. Франция - 1:08:34,3 (0 штрафных + 4 доп.патрона) 2. Норвегия - 1:08:55,2 (1+11) 3. Италия - 1:09:01.2 (0+7) ... 7. Украина - 1:09:46.4 (0+5)


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