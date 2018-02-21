Нойк: на первую зарплату в Шахтере пошел играть в компьютерные игры. Футбол

Хавбек минского "Динамо" Александр Нойк, признанный лучшим полузащитником чемпионата Беларуси-2017, рассказал, на что потратил первую зарплату, чему отдает предпочтение в еде и еще кое-что.

"Первую зарплату получил в донецком "Шахтере". И первым делом отправился играть в компьютерные игры. За монитором провел часа четыре! А затем пошел в "МакДональдс" и от души покушал. Помню, денег оставалось совсем чуть-чуть. И на них купил на базаре футболку с эмблемой "Чикаго Буллз".

"Мое любимое блюдо — это макарошки. Без вариантов! С сыром и подливочкой... Не знаю, какая песня звучит в душе сейчас. Но петь люблю и много чего пою. Из последнего, что напевал про себя, - "Шарманка" Баскова".

"Последнее, что делал своими руками, — подключал телевизор. Было очень тяжело. У меня не было при себе отвертки, пришлось справляться ножиком. Вышло плохо, телевизор еле держится. Поэтому срочно нужно вызывать кого-то более мастеровитого".