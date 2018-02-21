Виллиан: Вся команда очень хорошо сыграла в сложном матче

Полузащитник «Челси» Виллиан поделился эмоциями после ничьи с «Барселоной» (1:1) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что в прошедшем поединке бразилец стал автором единственного гола своей команды.

«Я рад забитому голу, но мне немного досадно в связи с результатом матча. Думаю, что мы заслужили победу, и мне немного не повезло с этими попаданиями в штангу.

Вся команда очень хорошо сыграла в сложном матче. Должны были сохранять компактность, у нас был план на игру, и мы сделали в точности то, что и хотели. «Барселона» больше владела мячом, но они не создали более опасных моментов. Мы же планировали играть на контратаках, и были близки к победе в прошедшем поединке. Но нам этого не удалось, и вопрос о победителе по-прежнему открыт.

Игра на «Камп Ноу» будет полностью отличаться, но мы должны отправиться туда с той же психологией и постараться выиграть этот матч», – цитирует бразильца пресс-служба «Челси».

Добавим, что ответный поединок 1/8 Лиги чемпионов между «Челси» и «Барселоной» состоится 14 марта.